Carolina Marín ya está en semifinales y luchará por medallas

Carolina Marín, oro en bádminton en los Juegos Olímpicos de Rio-2016, logró este sábado el pase a las semifinales de París-2024 luego de vencer a la japonesa Aya Ohori, entrando en la lucha por las medallas.

En el recinto de Porte la Chapelle, que coreaba una y otra vez el nombre de la española entre gritos de "¡A por ella, oé!", Marín venció por 21-13 y 21-14, en un partido en el que se mostró dominadora y sólida.

"Estoy contenta por cómo he entrado hoy en la pista, donde he querido poner el foco, con esa concentración, con esa determinación, con esa loba que me define mucho, que cuando agarra y muerde no suelta hasta el final", valoró en zona mixta Marín.

La onubense resolvió un primer set igualado con un primer arranque de cinco puntos consecutivos, que abrieron un hueco insuperable de remontar para la nipona.

La andaluza de 31 años empezó el segundo set con el acelerador pisado, con 4-0 a favor, y gestionó la ventaja hasta el final para sellar un resultado que la deja a dos victorias de repetir la gesta de Rio-2016.

"Estamos en semifinales, vamos pasito a pasito", declaró la española, añadiendo que pensar en la medalla de oro "ahora no ayuda".

La tres veces campeona del Mundo (2014, 2015 y 2018) es hasta el momento la única jugadora no asiática en haber ganado el oro olímpico en bádminton, desde que este deporte entró en el programa de los Juegos en Barcelona-1992.

- "No vengo a París a ver la Torre Eiffel" -

Una importante lesión en su rodilla derecha en 2019 y otra de incluso mayor gravedad en la izquierda dos años después, la privaron de defender su oro en Tokio en 2021, e hicieron peligrar la continuidad de la española en el más alto nivel de un deporte dominado por países orientales.

Pero, desde su llegada a París, Marín ha brillado, y está ya a tan solo una victoria de la final. Como mínimo, tiene garantizado luchar por el bronce.

"Ya lo dije, yo no vengo a París a ver la Torre Eiffel, sino a ganar una medalla y a luchar por el oro", concluyó, agradeciendo el ruidoso y mayoritario apoyo que recibió este sábado.

"¡Parece que estoy en Huelva!", exclamó.

El domingo se medirá a la china He Bing Jiao por un puesto en la final.

La otra semifinal opondrá a otras dos jugadoras asiáticas: la surcoreana An Se Young y la indonseia Gregoria Mariska Tunjung.