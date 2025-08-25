Deportes

Caroline García pone fin a su carrera con una derrota en el US Open

La francesa Caroline Garcia en el partido de primera ronda del US Open el 25 de agosto de 2025 MATTHEW STOCKMAN
AFP
25 de agosto de 2025

La francesa Caroline Garcia, ex número cuatro del mundo, puso fin a su carrera profesional este lunes con una derrota en la primera ronda del US Open contra la rusa Kamilla Rakhimova (65).

La tenista de Lyon cayó por 6-4, 4-6 y 6-3 frente a Rakhimova, de 23 años, en la cancha número 6 del Grand Slam de Nueva York, el último de 2025.

Garcia, de 31 años, fue derrotada tres años después de alcanzar las semifinales del Abierto de Estados Unidos y ganar las prestigiosas Finales WTA, que reúnen a las ocho mejores jugadoras de la temporada.

Abandona el circuito con once títulos en su palmarés y una Fed Cup ganada en 2019 con Francia.

