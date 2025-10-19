Casper Ruud gana el torneo ATP 250 de Estocolmo

El tenista noruego Casper Ruud, número 12 del mundo, se impuso el domingo en la final del torneo ATP 250 de Estocolmo tras dominar al francés Ugo Humbert (N.25) 6-2, 6-3.

Dominador y tras haber concedido únicamente tres puntos en sus servicios, Ruud conquistó en Suecia el 14º título de su carrera, el segundo sobre pista dura tras el ATP 250 de San Diego en 2022.

"Lo siento por hoy, Ugo. Creo que he jugado mi mejor partido del año contra ti", comentó el noruego tras el partido.

Ruud se hizo con el primer set en 30 minutos, rompiendo el servicio de Humbert en dos ocasiones. La segunda manga siguió el mismo guion: el francés concedió de nuevo su servicio con 2-1 en el marcador, y siguió sufriendo los saques de Ruud.

El vencedor del Masters 1000 de Madrid de este año no bajó el ritmo y se impuso tras 1 hora y ocho minutos de partido.

-- Resultado del ATP 250 de Estocolmo:

. Individual masculino - Final:

Casper Ruud (NOR/N.2) derrotó a Ugo Humbert (FRA/N.4) 6-2, 6-3