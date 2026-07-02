Cazorla, dos veces campeón de Europa con España, cuelga las botas a los 41 años

El antiguo mediapunta del Arsenal y dos veces campeón de Europa con la selección española, Santi Cazorla, se retiró del fútbol este jueves a los 41 años, tras más de dos décadas como profesional.

El jugador asturiano ayudó a su equipo de infancia, el Oviedo, a ascender a LaLiga en 2025 y disputó su última temporada con el equipo "Carbayón" en la máxima categoría del fútbol español.

"El final estaba en mi casa, en el mismo lugar donde empezó la magia. Porque hay historias que no se cierran, se quedan para siempre. Como un 8, como el infinito", explicó Cazorla en un emotivo video en sus redes sociales.

Tras formarse en las categorías inferiores del Oviedo, Cazorla se marchó al Villarreal y posteriormente fichó por el Arsenal en 2012, después de etapas en el Recreativo y el Málaga.

Ganó dos FA Cup con el Arsenal en 2014 y 2015, durante sus seis años en Londres.

El creativo centrocampista levantó la Eurocopa con España en 2008 y 2012, pero se perdió el triunfo de La Roja en el Mundial de 2010 por lesión, un problema constante para él durante su carrera.

Cazorla regresó al Villarreal y luego fichó por el equipo catarí Al Sadd, antes de volver al Oviedo en segunda división en 2023.

"El Real Oviedo y Santi Cazorla ponen punto final a una de las historias más especiales que ha vivido el oviedismo en su historia reciente. El futbolista, nacido en Lugo de Llanera, cierra su etapa como futbolista profesional después de tres temporadas vistiendo la elástica azul", indicó el club.