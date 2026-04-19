Celtics arrollan a Sixers en inicio de playoffs con brillo de Tatum y Brown

Jayson Tatum y Jaylen Brown sumaron entre ambos 51 puntos en la aplastante victoria de los Boston Celtics sobre los Philadelphia 76ers por 123 a 91, en su primer partido de los playoffs de la temporada 2026 de la NBA este domingo.

El indomable dúo aprovechó al máximo los graves problemas de puntería de los Sixers para conseguir la mayor diferencia de puntos en la historia de los Celtics en un primer partido de playoffs.

Tatum lideró la ofensiva, anotando 21 puntos en la primera mitad. Tras el descanso, fue el turno de Brown de arrasar, anotando 16 puntos en el tercer cuarto para poner el partido fuera del alcance de Filadelfia.

Ambos jugadores se quedaron en el banquillo durante la mayor parte del último cuarto, descansando para el segundo partido en casa del martes antes de que la serie, al mejor de siete, se traslade a Filadelfia, pero la ventaja de los Celtics siguió creciendo en una victoria de principio a fin.

En una de las rivalidades clásicas de la NBA, Boston ha ganado sus últimas seis series de postemporada contra los Sixers, una racha que se remonta a las finales de la Conferencia Este de 1985.

Tatum no mostró secuelas de la rotura del tendón de Aquiles que sufrió hace casi un año, demostrando por qué su regreso ha convertido a los pujantes Celtics en la apuesta de muchos expertos para el título de la NBA de este año.

Terminó con 25 puntos, 11 rebotes y siete asistencias.

"Es una sensación increíble. Sabes, no hace mucho tiempo, ni siquiera estaba seguro de si iba a poder jugar esta temporada, y mucho menos de tener la oportunidad de jugar en los playoffs", dijo Tatum.

"Hoy probablemente fue el día en que me sentí más emocionado, relajado y agradecido en... mis nueve años en los playoffs".

Más tarde el domingo, los actuales campeones de la NBA, los Oklahoma City Thunder, inician su campaña de playoffs contra los Phoenix Suns, que lograron clasificarse para la postemporada a través del torneo de play-in.

Los Orlando Magic se enfrentan a los Detroit Pistons, primeros clasificados de la Conferencia Este, antes de que los San Antonio Spurs jueguen contra los Portland Trail Blazers.