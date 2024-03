Celtics salen de un pequeño bache y Antetokounmpo se luce para Bucks

Los Boston Celtics, el mejor equipo de la fase regular de la NBA, acabó con una racha de dos derrotas al batir este sábado a los New Orleans Pelicans, mientras que los Milwaukee Bucks superaron a los Atlanta Hawks con un brillante Giannis Antetokounmpo.

El alero Jayson Tatum anotó 23 puntos y el ala-pívot Kristaps Porzingis otros 19 con 10 rebotes en el triunfo de los Celtics 104-92 en la cancha de los Pelicans.

Boston, que cayó en sus dos juegos anteriores frente a los Atlanta Hawks, llegó a las 58 victorias en la campaña superando así su registro del año pasado, con ocho juegos aún por disputar antes del cierre de la fase regular el 14 de abril.

"Queremos ser un equipo con hambre pase lo que pase", subrayó Porzingis. "No hemos hecho nada y las derrotas consecutivas ante Atlanta no están en nuestro ADN. No nos sentó bien, así que salimos a conseguir una victoria".

Los Celtics (58-16) tienen asegurado el liderato de la Conferencia Este y están cerca de garantizarse también el primer lugar general, que les daría ventaja de campo en todas las eliminatorias de playoffs.

En cambio los Pelicans (45-29), quintos del Oeste, se ven acechados por los Dallas Mavericks y los Phoenix Suns en la pugna por uno de los seis puestos garantizados a la postemporada.

Zion Williamson volvió a ser el máximo anotador para los Pelicans con 25 puntos y 9 rebotes.

Los Milwaukee Bucks, segundos del Este a 11 triunfos de Boston, sí pudieron con los Atlanta Hawks en una enorme actuación de su líder, Giannis Antetokounmpo.

El griego sumó 36 puntos, 16 rebotes y 7 asistencias para comandar el triunfo en la pista de los Hawks por 122-113, con el que Milwaukee acabó también con una racha de dos derrotas.

En el otro partido del sábado, los Orlando Magic machacaron 118-88 a los Memphis Grizzlies con 15 puntos y 13 rebotes del pívot Wendell Carter Jr.

Orlando, que contó con siete jugadores en dobles dígitos de anotación, llegó a tener una ventaja máxima de 43 puntos ante unos Grizzlies lastrados por una noche desastrosa de su estrella, Jaren Jackson Jr, que se quedó en 4 puntos con una serie de 1-9 en tiros de campo.

-- Resultados del sábado en la NBA:

New Orleans Pelicans - Boston Celtics 92-104

Orlando Magic - Memphis Grizzlies 118-88

Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks 113-122