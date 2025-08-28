Cerúndolo se derrumba ante Riedi, 435º mundial, en otra maratón en el US Open

El argentino Francisco Cerúndolo desperdició dos sets a favor hasta caer eliminado este jueves en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos a manos del suizo Leandro Riedi, número 435 de la ATP.

Cerúndolo, decimonoveno del ranking mundial, se adelantó 3-6 y 4-6 pero Riedi, de 23 años, reaccionó con parciales de 6-4, 6-4 y 6-2.

El argentino, la mejor raqueta de Latinoamérica, se desfondó físicamente dos días después de que fuera él quien levantara dos parciales en contra frente a Matteo Arnaldi, en un pulso de casi cuatro horas.

Este jueves batalló durante tres horas y media en su infructuoso intento de alcanzar la tercera ronda del US Open por primera vez en su carrera.

El tenista de Buenos Aires, de 27 años, llegó a quebrar y estar 2-0 arriba en el tercer set antes de que se le empezara a agotar el tanque frente a Riedi, un jugador que nunca ha estado en el top-100 de la ATP.

Cerúndolo aterrizó en Nueva York sin apenas rodaje en pista dura debido a la lesión abdominal que lo obligó a retirarse a principios de mes en el Masters 1000 de Canadá.

La caída del argentino, que alcanzó los octavos de final de Roland Garros en 2023 y 2024, deja al cuadro masculino sin ningún representante latinoamericano.