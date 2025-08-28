Deportes

Cerúndolo se derrumba ante Riedi, 435º mundial, en otra maratón en el US Open

El argentino Francisco Cerúndolo fue eliminado en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos el 28 de agosto de 2025 ELSA
AFP
28 de agosto de 2025

El argentino Francisco Cerúndolo desperdició dos sets a favor hasta caer eliminado este jueves en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos a manos del suizo Leandro Riedi, número 435 de la ATP.

Cerúndolo, decimonoveno del ranking mundial, se adelantó 3-6 y 4-6 pero Riedi, de 23 años, reaccionó con parciales de 6-4, 6-4 y 6-2.

El argentino, la mejor raqueta de Latinoamérica, se desfondó físicamente dos días después de que fuera él quien levantara dos parciales en contra frente a Matteo Arnaldi, en un pulso de casi cuatro horas.

Este jueves batalló durante tres horas y media en su infructuoso intento de alcanzar la tercera ronda del US Open por primera vez en su carrera.

El tenista de Buenos Aires, de 27 años, llegó a quebrar y estar 2-0 arriba en el tercer set antes de que se le empezara a agotar el tanque frente a Riedi, un jugador que nunca ha estado en el top-100 de la ATP.

Cerúndolo aterrizó en Nueva York sin apenas rodaje en pista dura debido a la lesión abdominal que lo obligó a retirarse a principios de mes en el Masters 1000 de Canadá.

La caída del argentino, que alcanzó los octavos de final de Roland Garros en 2023 y 2024, deja al cuadro masculino sin ningún representante latinoamericano.

