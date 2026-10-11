Cerveceros vencen a los Dodgers en el inicio de la Serie de Campeonato

Los Cerveceros de Milwaukee vencieron este domingo 2x1 a los Dodgers de Los Ángeles en el primer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, al mejor de siete juegos, y tomaron ventaja en la lucha por un boleto a la Serie Mundial.

Brice Turang conectó un jonrón solitario y el venezolano Luis Lara impulsó la carrera decisiva para Milwaukee, cuyo cuerpo de relevistas limitó a una carrera a la poderosa ofensiva de los Dodgers durante el resto del encuentro.

Los Cerveceros, que lideraron las Grandes Ligas en la temporada regular con 103 victorias, buscan regresar a la Serie Mundial por segunda vez en su historia, 44 años después de perder la edición de 1982 ante los Cardenales de San Luis.

El triunfo también representa una revancha para Milwaukee, eliminado por barrida por los Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional del año pasado.

Los Ángeles, por su parte, aspira a conquistar su tercer título consecutivo de la Serie Mundial, una hazaña poco frecuente en las Grandes Ligas.

El bullpen de Milwaukee fue clave al completar cuatro entradas y dos tercios sin permitir carreras. El cerrador Trevor Megill superó una amenaza en la novena entrada para asegurar la victoria.

Los Cerveceros intentarán ampliar su ventaja este lunes, cuando reciban a los Dodgers en el segundo partido de la serie.

El abridor de Milwaukee, Jacob Misiorowski, y el de Los Ángeles, Tarik Skubal, no llegaron a completar seis entradas. Los Dodgers anotaron su única carrera en el segundo episodio, cuando Shohei Ohtani cruzó el plato tras un sencillo de Andy Pages.

Turang empató el encuentro con un cuadrangular solitario en la cuarta entrada, su segundo jonrón en la postemporada. En el quinto episodio, Lara conectó el sencillo que permitió a Garrett Mitchell anotar la carrera de la ventaja.

"No pensé que tuviera mi mejor repertorio, pero fue suficiente para sacar adelante el partido", reconoció Misiorowski, quien destacó el trabajo defensivo de sus compañeros y la actuación del bullpen.

Los Dodgers amenazaron en la novena entrada con dos bases por bolas concedidas por Megill, pero Mookie Betts conectó un elevado que terminó en el último out del encuentro.

Para el segundo partido, Los Ángeles confiará en el japonés Yoshinobu Yamamoto, elegido Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2025. El mánager Dave Roberts aseguró que su equipo está preparado para una serie larga y llamó a pasar página tras la derrota inicial.