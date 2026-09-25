Chapecoense regresa al lugar de la tragedia aérea diez años después

El club brasileño Chapecoense visitó este viernes en Colombia la montaña contra la que chocó el avión que transportaba a su delegación hace diez años y que ocasionó una de las peores tragedias del fútbol mundial.

Representantes del equipo de la ciudad de Chapecó, en el sur de Brasil, asistieron al homenaje organizado por autoridades locales en honor a las 71 personas que murieron en el siniestro la noche del 28 de noviembre de 2016.

Entre los asistentes estuvo uno de los seis sobrevivientes, el exdefensor Hélio Neto. A los 41 años, volvió por tercera vez al lugar donde casi muere.

Allí se instaló un mural con las fotografías de las víctimas con la inscripción "Campeones del cielo". El equipo brasileño inaugurará un monolito que tiene grabados los nombres de quienes perecieron.

En las inmediaciones aún se ven pedazos del fuselaje del avión.

En plena lucha por mantenerse en la primera división brasileña, Chapecoense llegó a Medellín para disputar el sábado un partido amistoso contra Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, en el marco de los diez años de la catástrofe.

El accidente ocurrió en el Cerro Gordo de La Unión, cuando el cuadro de Brasil se aprestaba a aterrizar cerca de Medellín para jugar la final de ida de la Copa Sudamericana ante Nacional.

Pero el avión se quedó sin combustible y chocó contra la montaña. Desde entonces el club, que iba a pugnar por su primera final continental, nunca pudo volver a las primeras planas del deporte.

"Los gritos de la gente pidiendo auxilio" son "lamentos que los tiene uno como vivos todavía", dijo el campesino Miguel Ramírez a la AFP desde el municipio de La Unión.

Ramírez fue el primero en llegar al lugar del accidente y socorrer a las víctimas junto a su hijo Johan, apodado luego el Niño Ángel de Chapecoense por ayudar a evacuar a las víctimas gracias a su conocimiento de la zona, montañosa y fangosa.

Luego de la tragedia, Chapecoense fue coronado por la Conmebol como campeón de la Copa Sudamericana por pedido de Atlético Nacional.

Ambos equipos se reencontraron cinco meses después para luchar por la Recopa Sudamericana 2017, que conquistó el club colombiano.