Charros de Jalisco gana con drama la Serie del Caribe ante Tomateros de Culiacán

Los Charros de Jalisco, identificados como México Rojo, se consagraron campeones de la Serie del Caribe 2026 al vencer 12x11 a los Tomateros de Culiacán, denominados México Verde, en la final jugada el sábado en el estadio Panamericano de béisbol ante 11.767 espectadores.

En un duelo de 27 hits combinados que se alargó a 10 entradas, los Charros perdían 11x10, pero de manera dramática, con dos wild pitch, lograron las carreras del empate y del gane.

Con cuatro imparables, tres carreras impulsadas y tres anotadas en cinco turnos al bat, Connor Hollis fue decisivo para la victoria de México Rojo, que jugó esta Serie como local en su estadio.

La primera coronación de los Charros en el clásico caribeño representó el décimo título para México, que queda en tercer lugar en la clasficación histórica, detrás de República Dominicana (23) y Puerto Rico (16).

En lo individual, Benjamín Gil se convirtió en el segundo mexicano en ganar la Serie del Caribe, primero como jugador (con Tomateros de Culiacán en 1996 y 2002) y ahora como mánager.

"Increíble el juego que dieron los Tomateros, debe ser un récord que un equipo se levante de un 9x1 hasta empatar y tomar ventaja. Mucho crédito a Tomateros. Pero a pesar de que íbamos perdiendo nadie se rindió, nunca dejamos de creer que íbamos a festejar", dijo Benjamín Gil.

Los Charros de Jalisco fueron fundados en 1949, año en que se jugó la primera Serie del Caribe, en La Habana, Cuba.

- Dos angustiosas volteretas -

Luis Rodríguez, pitcher inicialista de México Rojo, salió al montículo para retirar en fila a sus primeros seis rivales.

Wilmer Ríos, serpentinero abridor de México Verde, recibió en el segundo rollo las tres primeras carreras del partido: Hollis impulsó una y Michael Wielansky, dos.

La novena verde se acercó en el tercer capítulo con una carrera anotada por Estevan Florial.

El relevista cubano Odrisamer Despaigne falló en su misión de contener a los Charros. En apenas dos tercios de la tercera entrada le hicieron cuatro carreras. Hollis produjo dos y Julián Ornelas remolcó el otro par.

Braulio Torres-Pérez se subió a la lomita por Culiacán para el cuarto inning y también fue maltratado con un cuadrangular que Bligh Madris conectó para llevarse por delante a Mateo Gil.

El pitcheo de Jalisco flaqueó en el quinto capítulo, y la ventaja de los Charros que era de 9x1 se redujo con un racimo de seis carreras que los Tomateros cosecharon ante tres lanzadores.

Luis Rodríguez recibió una carrera impulsada por Alí Solís y se bajó de la loma.

En una breve labor de dos tercios, Miguel Aguilar recibió dos carreras remolcadas por Allen Córdoba.

Jesús Cruz terminó con la rebelión verde no sin antes permitir tres carreras más producidas por Yadir Drake, Víctor Mendoza y Luis Verdugo.

En la séptima, Mendoza hizo la octava carrera para los Tomateros con un jonrón: 9x8.

Los Charros recuperaron la calma en el cierre de la séptima cuando Hollis pasó por la registradora impulsado por un tablazo que Ornelas estuvo a punto de sacar del campo: 10x8.

Pero Mendoza apareció en la novena entrada para pegar un cuadrangular y empatar el juego 10x10 ya que antes que él Drake se embasó por golpe de Trevor Clifton.

En la décima, los Tomateros lograron la voltereta 11x10 con una carrera timbrada por Florial -que apareció en primera base como corredor fantasma-, tras un elevado de sacrificio de Solís.

Guadalupe Chávez, séptimo relevista de México Verde, resultó el villano por los dos lanzamientos descontrolados que le dieron la victoria a México Rojo.

La sede original de esta Serie del Caribe era Caracas, pero en diciembre, debido a que la situación política de Venezuela llevó a varios países a cancelar su participación, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) le retiró la organización del torneo al país sudamericano.

México apareció como anfitrión emergente a mes y medio del inicio del clásico caribeño, y para completar un torneo con cinco novenas, inscribió a dos equipos: México Verde y México Rojo.

Puerto Rico y República Dominicana se presentaron como miembros de la CBPC, no así Venezuela.

La invitación a Cuba no fue confirmada y se le ofreció a Panamá.

Anotación:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C H E

México Verde 0 0 1 0 6 0 1 0 2 1 11 13 1

México Rojo 0 3 4 2 0 0 1 0 0 2 12 14 1