Checo Pérez y Bottas regresan a una parrilla de F1 con pocos cambios en 2026

Tras un año 2025 de numerosos cambios en la parrilla de Fórmula 1, la principal novedad para 2026 es la llegada al paddock de Cadillac, con dos viejos conocidos como pilotos, el mexicano Sergio "Checo" Pérez y el finlandés Valtteri Bottas.Cadillac confía en la experiencia de sus dos pilotos para su estreno en la Fórmula 1: entre Checo y Bottas (36 años los dos) suman más de 500 carreras en la máxima categoría del automovilismo y ambos saben lo que es subir al podio, incluso al primer escalón.Entre las principales escuderías, el único cambio es la llegada del joven francés Isack Hadjar a Red Bull como compañero de Max Verstappen, tras su gran temporada el año pasado en el equipo filial, Racing Bulls.Su puesto en este equipo lo ocupa el británico Arvid Lindblad, quien a sus 18 años es el único "rookie" de la parrilla en esta temporada.- Composición de la parrilla de salida de la F1 en la temporada 2026:. MCLAREN (motor Mercedes)Director de equipo: Andrea Stella (ITA)Pilotos:Lando Norris (GBR/N.1/26 años): 152 Grandes Premios, 11 victorias, 16 poles y 44 podios. Campeón del Mundo en 2025Oscar Piastri (AUS/N.81/24 años): 70 GP, 9 victorias, 6 poles y 26 podios. 3º en el Mundial 2025. MERCEDES (motor Mercedes)Director de equipo: Toto Wolff (AUT)Pilotos:George Russell (GBR/N.63/28 años): 152 GP, 5 victorias, 7 poles, 24 podios. 4º en el Mundial 2025Andrea Kimi Antonelli (ITA/N.12/19 años): 24 GP, 3 podios. 7º en el Mundial 2025. RED BULL (motor Ford):Director de equipo: Laurent Mekies (FRA)Max Verstappen (NED/N.3/28 años): 233 GP, 71 victorias, 48 poles y 127 podios. Campeón del Mundo en 2021, 2022, 2023, 2024. 2º en el Mundial 2025.Isack Hadjar (FRA/N.6/21 años): 23 GP, 1 podio. 12º en el Mundial 2025.. FERRARI (motor Ferrari):Directo de equipo: Frédéric Vasseur (FRA)Charles Leclerc (MON/N.16/28 años): 171 GP, 8 victorias, 27 poles y 50 podios. 5º en el Mundial 2025Lewis Hamilton (GBR/N.44/41 años): 380 GP, 105 victorias (récord), 104 poles (récord) y 202 podios (récord). Campeón del Mundo en 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 (récord compartido con Michael Schumacher). 6º en el Mundial 2025. WILLIAMS (motor Mercedes):Director de equipo: James Vowles (GBR)Pilotos:Alexander Albon (THA/N.23/29 años): 128 GP, 2 podios. 8º en el Mundial de 2025Carlos Sainz Jr (ESP/N.55/31 años): 230 GP, 4 victorias, 6 poles y 29 podios. 9º en el Mundial de 2025. RACING BULLS (motor Ford)Director de equipo: Alan Permane (GBR)Pilotos:Liam Lawson (NZL/N.30/24 años): 35 GP. 14º en el Mundial de 2025Arvid Lindblad (GBR/N.41/18 años): rookie. ASTON MARTIN (motor Honda)Director de equipo: Adrian Newey (GBR)Pilotos:Fernando Alonso (ESP/N.14/44 años): 427 GP (récord), 32 victorias, 22 poles y 106 podios. Campeón del Mundo en 2005, 2006. 10ª en el Mundial 2025Lance Stroll (CAN/N.18/27 años): 190 GP, 1 pole y 3 podios. 16º en el Mundial 2025. HAAS (motor Ferrari)Director de equipo: Ayao Komatsu (JPN)Pilotos:Esteban Ocon (FRA/N.31/29 años): 180 GP, 1 victoria, 4 podios. 15º en el Mundial 2025Oliver Bearman (GBR/N.87/20 años): 27 GP. 13º en el Mundial 2025. ALPINE (motor Mercedes)Director de equipo: Steve Nielsen (GBR)Pilotos:Pierre Gasly (FRA/N.10/30 años): 177 GP, 1 victoria, 5 podios. 18º en el Mundial 2025Franco Colapinto (ARG/N.43/22 años): 27 GP. 20º en el Mundial de 2025. AUDI (motor Audi)Director de equipo: Jonathan Wheatley (GBR)Pilotos:Nico Hülkenberg (GER/N.27/38 años): 251 GP, 1 pole y 1 podio. 11º en el Mundial 2025Gabriel Bartoleto (BRA/N.5/21 años): 24 GP. 19º en el Mundial 2025. Cadillac (motor Ferrari)Director de equipo: Graeme Lowdon (GBR)Pilotos:Sergio Pérez (MEX/N.11/36 años): 281 GP, 6 victorias, 3 poles y 39 podios. No compitió en 2025Valterri Bottas (FIN/N.77/36 años): 246 GP, 10 victorias, 20 poles y 67 podios. No compitió en 2025