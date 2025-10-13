“Chema” Caballero elegido abanderado del 10 de noviembre en La Villa

La Alcaldía del distrito de Los Santos designó a José “Chema” Caballero como Abanderado Cívico Nacional de la Gesta Patriótica del Grito de Independencia de La Villa de Los Santos.

El beisbolista que actualmente milita en los Yankees de Nueva York recibió el reconocimiento, que según un comunicado de la Alcaldía santeña busca exaltar su ejemplo de patriotismo, entrega y amor por nuestra tierra santeña, cuna de la libertad panameña.Su compromiso con los valores cívicos y su trayectoria inspiran orgullo, reflejando el espíritu de aquellos valientes que un día alzaron la voz por la independencia”.