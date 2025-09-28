Chiefs despejan dudas ante Ravens y Eagles siguen invictos en NFL

Los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes y Travis Kelce ofrecieron el domingo su primera exhibición de la temporada del football americano (NFL) al despedazar 37-20 a los Baltimore Ravens, mientras los Philadelphia Eagles mantuvieron su imbatibilidad con un exigente triunfo en Tampa.

En su feudo del Arrowhead Stadium, los Chiefs firmaron una actuación convincente frente a la poderosa defensa de Baltimore.

Mahomes, con cuatro pases de touchdown, impuso su ley en el duelo de quarterback estelares frente a Lamar Jackson, que se retiró del partido por lesión en el tercer cuarto.

Con su producción del domingo, Mahomes se convirtió en el mariscal de campo que más rápidamente ha llegado a 250 pases de touchdown en la NFL, con 116 partidos disputados.

El veterano Aaron Rodgers, actual líder de los Pittsburgh Steelers, tenía el récord anterior con 121 juegos.

Mahomes sumó un total de 270 yardas de pase, sin intercepciones, por 147 de Jackson, que dio un pase de touchdown.

Travis Kelce, pareja de la cantante Taylor Swift, se quedó en 48 yardas terrestres y Mahomes se apoyó esta vez en el receptor Xavier Worthy, que regresaba de una lesión.

"Él hace que esas grandes jugadas sucedan. Abre todo para los demás", dijo el mariscal de campo sobre Worthy, que recorrió 83 yardas en cinco recepciones.

Los Chiefs, derrotados en febrero por los Eagles en su tercer Super Bowl consecutivo, tienen ahora un balance de 2-2 después de un inusual arranque de curso con dos derrotas.

"Necesitamos mantener este impulso", demandó Mahomes.

- Eagles sudan en Tampa -

Los Eagles, en su turno, tuvieron que atrincherarse en un ajustado final para vencer 31-25 a los Buccaneers en una sofocante tarde en Tampa Bay (Florida).

Los vigentes campeones tenían una ventaja de 24-3 en el segundo cuarto pero los locales reaccionaron hasta acercarse a ocho puntos al inicio del último parcial.

La defensa de Philadelphia frenó el embate final para completar la vigésima victoria de sus últimos 21 partidos, contando la temporada pasada.

"Hay un cierto nivel de determinación que debes tener para jugar en esta liga", dijo Jalen Hurts, mariscal de campo de los Eagles.

"Creo que como equipo hemos mostrado eso hoy. Encontramos una manera de ganar y eso es todo lo que se puede pedir", recalcó el quarterback, que lanzó para 130 yardas y dos touchdowns.

- Chargers y Colts tropiezan -

Los Eagles se quedaron como uno de los dos únicos equipos con un inmaculado registro de 4-0.

Los Buffalo Bills, la otra franquicia imbatida, solventó un duelo más cómodo por 31-19 ante los New Orleans Saints, que siguen sin conocer la victoria.

Josh Allen lanzó para 209 yardas y un touchdown y fue también una amenaza en carrera con otras 45 yardas y una anotación.

En otros resultados, Los Angeles Chargers y los Indianapolis Colts sufrieron sus primeros tropiezos de la campaña, ambos como visitantes.

Los Chargers de Justin Herbert cayeron 21-18 ante los New York Giants y los Colts por 27-20 frente a Los Angeles Rams.

El equipo californiano selló el triunfo con un descomunal pase de 88 yardas de Matthew Stafford para un touchdown de Tutu Atwell a un minuto y medio del final.