Chile vence a Samoa en repechaje y clasifica al Mundial de rugby de 2027

Chile clasificó al Mundial de rugby de Australia de 2027 este sábado al ganar a Samoa por 31-12 en la serie del repechaje entre América y el Pacífico.

Los Cóndores clasificaron a su segunda Copa del Mundo, tras su debut en Francia 2023, al imponerse con autoridad en el partido disputado en el Estadio Sausalito de Villa del Mar, adonde llegaron unos 20 mil espectadores.

Ambos equipos empataron 32-32 en la ida disputada en Salt Lake City, estado de Utah, en Estados Unidos, hace una semana, donde los chilenos desperdiciaron una ventaja de 19 puntos y cedieron la remontada.

Los Cóndores, que dirige el uruguayo Pablo Lemoine, cerraron la primera mitad con una ventaja de trece unidades impulsados por su sólida defensa y una gran efectividad en su ataque.

Santiago Videla anotó dos penales y su hermano, el medio scrum Benjamín Videla, un try en momentos en que los locales jugaban con un hombre más tras una amarilla sufrida por el octavo Abraham Papali'i.

El wing Nicolás Saab, en un contragolpe fulminante, cerró la cuenta para Chile y desató el júbilo en el Estadio Sausalito.

Los sudamericanos se sobrepusieron a la baja del lateral Nicolás Garafulic, una de las figuras en el juego de ida, ausente por una lesión en el tendón de Aquiles, aunque celebraron el regreso del apertura Rodrigo Fernández y del centro Domingo Saavedra.

"No me podría haber imaginado una vuelta así, estoy sin palabras (...) Es el día más feliz de mi vida", destacó Saavedra, quien superó molestias físicas, al canal ESPN al término del encuentro en Villa del Mar.

"Este fue el partido más importante de nuestra historia (...) Chile está para grandes cosas", dijo por su parte el hooker Diego Escobar.

Los Manu Samoa, que han participado en todos los mundiales desde 1991, tienen una última chance de anotarse en el certamen australiano: el Torneo de Clasificación Final que se jugará en Dubái en noviembre.

Chile, que cayó en la fase de grupos de Francia 2023, se convirtió en el 23° equipo clasificado a Australia 2027, donde participarán 24 selecciones distribuidas en seis grupos de cuatro conjuntos. El sorteo tendrá lugar en diciembre.

Uruguay y Argentina también tienen su presencia asegurada.