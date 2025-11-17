Christiansen pide “empujar todos en la misma dirección” en la antesala del decisivo Panamá vs. El Salvador

El técnico de la Selección Mayor de Panamá, Thomas Christiansen, afirmó este lunes que el equipo está concentrado en lograr el triunfo ante El Salvador, en el cierre de la Fase Final de las Eliminatorias de CONCACAF rumbo al Mundial de la FIFA 2026, según reportó la FEPAFUT. “Necesitamos empujar todos en la misma dirección para conseguir el objetivo de clasificar al Mundial”, expresó en conferencia de prensa.

La Roja completó esta mañana su último entrenamiento bajo un intenso sol en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Pandeportes. Con todos los jugadores disponibles, el plantel sumó su cuarto día de preparación con miras al encuentro de este martes 18 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, programado para las 8:00 p.m.

Christiansen destacó que el primer objetivo es asegurar la victoria ante la ya eliminada selección salvadoreña. “Hay que ganar el partido, pero hay que ir poco a poco, con cabeza fría, con las ideas claras y la convicción”, señaló.

Sobre la necesidad de una posible goleada —dependiendo del resultado entre Surinam y Guatemala— el técnico pidió calma y enfoque. “Hay que meter el primer gol, ese es el objetivo. A partir de ahí, con las jugadas elaboradas y la calidad de los muchachos, vamos a hacer un buen partido”, explicó.