Christophe Laporte se impone en la primera etapa de la Vuelta a Andalucía

El francés Christophe Laporte se adjudicó este miércoles en Pizarra la primera etapa de la Vuelta a Andalucía, al imponerse en un esprint masivo a su compatriota Bastien Tronchon y al neozelandés Ben Oliver.

El esprínter del equipo Visma-Lease a Bike, que disputa en el sur de España su primera carrera de la temporada, se relanza de la mejor manera tras un año 2025 de pesadilla.

Afectado por un citomegalovirus (herpes), el medallista de bronce de la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos 2024 no compitió durante más de siete meses, logrando una sola victoria, la Vuelta a Países Bajos a mediados de octubre.

El corredor de Var, de 33 años, tomará la salida el jueves con el maillot de líder en el inicio de la segunda etapa, 139 kilómetros sobre un recorrido entre Torrox y Otura.