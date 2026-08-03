Ciclismo local sigue huérfano de infraestructuras

Redacción | “Los demás países nos ven diferente y la pregunta es ¿Cómo Panamá es 7 veces campeona Centroamericano, 9 mundiales y lleva 2 juegos Olímpicos consecutivos? Sin infraestructura, Sin un Velódromo, y sin la mínima intensión de construcción”. Éste es un fragmento del escrito titulado “Sueño no cumplido”, firmado por Emer Samudio Romero, Seleccionador y DT de la Selección Nacional de ciclismo de Panamá, que organiza la Federación de Ciclismo de Panamá.

El texto, compartido en redes sociales, Samudio cuestiona el hecho que en Panamá no exista un velódromo. Ya hace más de dos años El presidente de la República José Raúl Mulino anunció, que solicitaba a la Secretaría de Metas que hiciera una inspección de las estructuras del ‘histórico’ velódromo (denominado “nueva Generación”), construido en la década de los años 1970, para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de esa fecha, en el sector de La Siesta, de Tocumen, Ciudad de Panamá, con la intención de “rescatar” la instalación.

“Y es que el Gobierno anterior hizo la ciudad deportiva, donde el Ciclismo jamás apareció en la mente de los gestores, como federación solicitamos una adenda y un cambio en el plano, pero la verdad quitaron la cara”, indica el dirigente en el escrito.