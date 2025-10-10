Ciclista Derek Gee asegura que Israel PT le pide indemnización millonaria por romper su contrato

El ciclista canadiense Derek Gee reveló que su antiguo equipo, el Israel Premier-Tech, le exige una indemnización millonaria tras romper su contrato "por creencias personales" en el contexto del conflicto en Gaza y la muerte de miles de palestinos.

Gee, que acabó en la cuarta plaza de la clasificación final en el último Giro de Italia, se negó a continuar corriendo para la formación propiedad del magnate israelo-palestino Sylvan Adams justo antes de la Vuelta a España, en agosto, carrera que se vio alterada por manifestaciones propalestinas y en contra de la participación de ese equipo.

"Rescindí mi contrato con causa justa, como es el derecho de toda persona cuando no puede continuar desempeñando su trabajo bajo las circunstancias existentes", dijo Gee en un comunicado publicado este viernes en sus redes sociales.

"La decisión no se tomó a la ligera, sino consecuencia de una relación irreparable con el patrón del equipo, así como preocupaciones serias relacionadas con competir para el equipo, tanto desde la perspectiva de la seguridad como desde las creencias personales", añadió sin dar más detalles.

Como consecuencia de la ruptura del contrato, Gee asegura que el Isreal Premier-Tech le reclama una indemnización de 30 millones de euros (34,7 millones de dólares).

Varias etapas en la última Vuelta a España no pudieron completarse como consecuencia de las manifestaciones propalestinas, incluida la última en Madrid, donde tuvo que cancelarse el recorrido por las calles de la capital española y no se pudo celebrar la habitual ceremonia del podio.

Esas manifestaciones, que se han repetido en otras carreras posteriores, llevó a los ciclistas a expresar el temor por su seguridad.

En la Vuelta hubo al menos dos casos de ciclistas que se cayeron como consecuencia de los manifestantes.

El Gobierno español llamó incluso a la expulsión de la formación de la carrera y de Israel de los organismos deportivos internacionales por el "genocidio" en Gaza.

El equipo Israel PT fue excluido de dos carreras en Italia la semana pasada y este sábado tampoco participará en el Giro de Lombardía, último Monumento de la temporada, tras un "acuerdo mutuo" con los organizadores.

La formación anunció el pasado lunes que a partir de 2026 cambiará su nombre para alejarse de la "identidad israelí".

Después de dos años de guerra en Gaza que ha dejado ese territorio devastado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles que Israel y Hamás habían acordado la primera fase de un plan de paz.