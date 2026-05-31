Cientos participaron en intercambio masivo de figuritas del álbum del Mundial 2026

Cientos de personas participaron este domingo en el “Mega súper hiper duper intercambio figurístico” del álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de Panini, organizado por la Alcaldía de Panamá en la playita Las Garzas.

La iniciativa reunió a aficionados al fútbol de todas las edades con el objetivo de intercambiar figuritas y avanzar en la tarea de completar el álbum oficial del próximo Mundial.

La actividad también sirvió como punto de encuentro para los seguidores de la selección nacional, quienes aprovecharon la jornada para apoyar a Panamá durante su partido amistoso frente a Brasil.

El evento contó con la participación del alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, quien compartió con los asistentes durante la jornada.

Niños, jóvenes y adultos lograron obtener mediante el intercambio las figuritas de sus futbolistas favoritos y completar espacios en sus álbumes, en el marco de la expectativa por la participación de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La actividad promovió la convivencia entre los fanáticos del fútbol y el entusiasmo por el torneo mundialista, que marcará la segunda participación de la selección panameña en una Copa del Mundo.