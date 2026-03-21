Cierres viales por IRONMAN 70.3 Panamá 2026 afectarán varios puntos de la ciudad este domingo

La organización del IRONMAN 70.3 Panamá 2026 informó sobre una serie de cierres y desvíos vehiculares que se implementarán este domingo 22 de marzo, como parte del desarrollo del evento deportivo internacional. Las medidas buscan garantizar la seguridad tanto de los atletas como de los ciudadanos.

De acuerdo con el comunicado, las restricciones estarán vigentes desde las 4:00 a.m. hasta las 2:00 p.m., afectando importantes vías de la capital.

En primer lugar, en la zona de Amador se realizará una inversión de carriles desde el Museo de la Libertad hasta el restaurante Pencas. Como rutas alternas, se recomienda utilizar la avenida de los Mártires o la Cinta Costera.

Por su parte, las Cintas Costeras permanecerán completamente cerradas durante el horario establecido. En consecuencia, no se llevará a cabo el tradicional recreo dominical. Asimismo, el Puente de las Américas Torrijos-Carter y el Tramo Marítimo estarán inhabilitados.

En cuanto a la rotonda del Mercado del Marisco, se informó que la salida desde el Casco Antiguo hacia este punto estará cerrada, por lo que se recomienda tomar precauciones adicionales.

En el sector de Paitilla, se aplicarán varios cierres: el acceso al Corredor Sur desde la Cinta Costera estará restringido, así como el viaducto hacia la avenida Israel. No obstante, se habilitará un paso controlado frente al McDonald’s de Paitilla para facilitar la circulación.

De igual forma, en la Vía Israel se cerrará el viaducto hacia la Cinta Costera. Además, el tramo comprendido desde el cruce con Vía Brasil hasta Boca la Caja, a la altura del P.H. San Francisco Bay, permanecerá sin acceso vehicular. En la salida del Corredor Sur hacia Cincuentenario/Vía Israel, únicamente se permitirá girar a la derecha en dirección a Parrillada Jimmy.

Finalmente, los organizadores indicaron que este plan de movilidad ha sido desarrollado en conjunto con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT), con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad vial.