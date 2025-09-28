Cincinnati deja sin playoffs a los Mets y se medirá a los Dodgers

Los Rojos de Cincinnati se quedaron este domingo con la última plaza en juego para los playoffs de las Grandes Ligas a la que aspiraban los Mets de Nueva York, que certificaron su monumental fracaso con una dramática derrota en Miami.

Cincinnati llegaba a la última jornada de la fase regular de este domingo ocupando la tercera plaza de comodín de la Liga Nacional.

El único camino a las eliminatorias de los Mets del dominicano Juan Soto pasaba por un triunfo ante los Marlins de Miami combinado con una derrota de los Rojos ante los Cerveceros de Milwaukee.

Milwaukee les echó una mano batiendo a Cincinnati por 4x2 pero los Mets no cumplieron con su parte al caer por un rotundo 4x0 ante los Marlins.

Juan Soto apenas aportó una base por bolas en sus tres turnos al bate y el puertorriqueño Francisco Lindor un hit.

Esta eliminación prematura supone un enorme fiasco para los Mets, que dieron el gran golpe al inicio de temporada al hacerse con Soto, el agente libre más codiciado, entregándole un contrato de 765 millones de dólares por 15 años.

"Es difícil de describir", dijo el venezolano Carlos Mendoza, mánager de los Mets. "No hay palabras para describir lo que estamos pasando. Es dolor, es frustración. Vinimos con muchas expectativas y ahora nos vamos a casa".

"Era un equipo hecho no solo para llegar a octubre sino para llegar lejos en octubre", reconoció.

Los Rojos, que concluyeron con el mismo balance que los Mets (83-79), enfrentarán desde el martes en la ronda de comodines a los Dodgers de Los Ángeles, los vigentes campeones de la Serie Mundial.