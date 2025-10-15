Cinco detenidos durante manifestaciones propalestinas antes de partido de básquet en España

Cinco personas fueron detenidas este miércoles por la tarde en Valencia (España) durante manifestaciones propalestinas en el marco del partido de básquet entre el Valencia Basket y el Hapoël Tel Aviv israelí, informó a la AFP una fuente policial.

Siguiendo las recomendaciones de las autoridades, el club valenciano había anunciado el martes que su partido de la Euroliga se disputaría a puerta cerrada por "seguridad tanto de aficionados como de trabajadores".

En España, la causa palestina cuenta con gran apoyo popular y las acciones de solidaridad se han multiplicado estas últimas semanas en el mundo del deporte.

La Vuelta ciclista a España, por ejemplo, anuló su última etapa a mediados de septiembre debido a las protestas de miles de manifestantes contra la presencia del equipo Israel-Premier Tech.

En Valencia, varios centenares de manifestantes se congregaron este miércoles ondeando banderas palestinas y pancartas en las que se podía leer "Boicot a Israel" o "Más de 20.000 niños asesinados".

La tensión entre las fuerzas del orden y los manifestantes, algunos de ellos encapuchados, derivó en la detención de cinco personas, según indicó a la AFP una fuente policial.

"No se debería de plantear jugar, es que no se debería permitir que jugaran estos equipos, ni en la Vuelta, ni aquí ni en el fútbol, ni en ningún lado, como hicieron con Rusia y como han hecho otras veces", dijo Aglaia Montoya, una traductora de 48 años presente en la manifestación.

Además de esa protesta en Valencia, los dos principales sindicatos de trabajadores de España, UGT y CC.OO., hicieron un llamado a una jornada de movilización este miércoles en todo el país para exigir "el final del genocidio que pretende exterminar al pueblo palestino".

El partido de la cuarta fecha de la Euroliga entre el Valencia y el Hapoël Tel Aviv comenzó como estaba previsto a las 20H30 locales, sin presencia de aficionados.