Cinco partidos memorables de Djokovic en torneos del Grand Slam

Novak Djokovic, que igualó este domingo en el Abierto de Australia a Rafael Nadal con 22 títulos de Grand Slam, ha brindado algunas batallas memorables en los torneos más grandes del calendario.

-- Estos son cinco de los más recordados:

- Final del Abierto de Australia 2012 -

En la final más larga de un torneo del Grand Slam, Djokovic, que perdía 4 juegos a 2 en el último set, consiguió finalmente ganar a Rafael Nadal en ese partido a cinco sets, por 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 (5/7) y 7-5, tras 5 horas y 53 minutos.

Conquistando esa tercera final seguida en un Grand Slam contra el mallorquín, tras haberle ganado en 2011 en Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, Djokovic firmaba su séptima victoria consecutiva ante la estrella española.

"Creo que este partido está en la cumbre, aunque solo fuera porque hemos jugado casi seis horas, que es algo increíble", declaró entonces Djokovic.

- Final de Wimbledon 2014 -

Djokovic terminó con las esperanzas de Roger Federer de ganar su octavo título en Wimbledon, derrotando al suizo en cinco mangas, por 6-7 (7/9), 6-4, 7-6 (7/4), 5-7, 6-4.

En ese partido, 'Djoko' dominó 5 juegos a 2 en el cuarto set, donde contó con una bola de partido en el octavo juego. No consiguió aprovecharla y Federer consiguió igualar a dos sets, forzando el quinto y definitivo. Pero allí el serbio ganó el pulso.

"Después de haber perdido el cuarto set no era fácil comenzar en un quinto y ganarlo. No sé cómo lo he conseguido", declaró Djokovic, que puso fin en ese torneo a tres derrotas seguidas en finales de un Grand Slam. Arrebató entonces el número uno de la clasificación mundial a Nadal.

- Semifinal de Wimbledon 2018 -

Unas semanas antes, Djokovic había vivido la decepción de una eliminación en cuartos de final de Roland Garros ante el italiano Marco Cecchinato, entonces 72º del mundo. Tras ese revés, Djokovic dudó incluso en si acudir a Wimbledon.

En semifinales del torneo londinense, en un enésimo clásico ante Nadal, Djokovic salvó cinco bolas de 'break' en el quinto set para finalmente llevarse la victoria por 6-4, 3-6, 7-6 (11/9), 3-6 y 10-8 en 5 horas y 15 minutos.

"Uno de los partidos más largos de mi carrera. Estoy superado (por la emoción)", celebró Djokovic tras su victoria. "Ya no tengo nada, he dado todo lo que tenía", afirmó sobre el gran esfuerzo realizado.

Pudo ganar después en apenas tres sets en la final al sudafricano Kevin Anderson.

- Final de Wimbledon 2019 -

Djokovic vence a Roger Federer tras una final increíble, la más larga de la historia de Wimbledon, en 4 horas y 57 minutos, por 7-6 (7/5), 1-6, 7-6 (7/4), 4-6 y 13-12 (7/3), tras haber salvado dos bolas de partido.

En esa final, el público estuvo a favor claramente del suizo, que disputaba su undécima final en Wimbledon con 37 años.

"Cuando el público gritaba '¡Roger!', yo escuchaba '¡Novak!'", afirmó el tenista de Belgrado, el primero desde Bob Falkenburg en 1948 en ganar Wimbledon tras haber salvado puntos de partido en contra en la final.

- Semifinal de Roland Garros en 2021 -

En el 58º cara a cara entre ambos, Djokovic derrotó a Rafa Nadal por 3-6, 6-3, 7-6 (7/4) y 6-2 este año en las semifinales de Roland Garros, donde el serbio fue luego el campeón.

El número uno mundial hizo así que Nadal, trece veces coronado en París, sufriera su tercera derrota en la tierra batida de Roland Garros en 108 partidos.

"Cada vez que saltas a la pista contra él sabes que vas a tener que escalar el Everest para vencerle", declaró Djokovic tras un intenso combate de 4 horas y 11 minutos.

"Seguramente no es de los tres partidos más grandes de toda mi carrera", no dudó en afirmar el serbio, que en la final tuvo que remontar dos sets en contra ante el griego Stefanos Tsitsipas para poder quedarse con la Copa de los Mosqueteros.

Se convirtió así en el primero en ganar en la 'era Open' al menos dos veces cada uno de los cuatro torneos del Grand Slam.