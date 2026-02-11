Cizeron y Fournier Beaudry se llevan el oro olímpico en danza sobre hielo

Los patinadores franceses Guillaume Cizeron y Laurence Fournier Beaudry se colgaron el oro olímpico en danza sobre hielo, este miércoles en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina, a pesar de llevar asociados como pareja deportiva desde hace poco más de un año.

Para Cizeron se trata de su segundo oro olímpico seguido, cuatro años después del que logró con Gabriella Papadakis, con quien tuvo un distanciamiento personal que incluyó incluso reproches públicos en un libro escrito por la patinadora recientemente.

Fournier Beaudry, canadiense nacionalizada francesa, y Cizeron acumularon 225,82 puntos, superando así en el podio a la pareja estadounidense Madison Chock y Evan Bates (224,39 puntos, plata) y a los canadienses Piper Gilles y Paul Poirier (217,74 puntos, bronce).

La dupla francesa ya había dado la sorpresa el lunes al imponerse en la primera parte de la competición, la danza rítmica, con el hit de Madonna "Vogue", en una actuación que mereció el aplauso de la propia reina del pop en las redes sociales.

Pero nada estaba escrito antes de este miércoles, ya que Chock y Bates estaban a menos de medio punto (0,46 pts).

Cizeron y Fournier Beaudry, con la banda sonora etérea de la película "The Whale", estrenada en 2022, deslumbraron con su danza y su uniforme azul que jugaba con la transparencia y estaba inspirado en el universo acuático.

Antes de la salida al hielo de la pareja francesa, Chock y Bates habían realizado su danza libre, más tenebrosa pero igualmente de alto nivel, con la canción de los Rolling Stones "Paint it, Black" en versión flamenco.

Para ello habían contado con el asesoramiento del coreógrafo español Antonio Najarro.

Los estadounidenses merecieron 134,67 puntos, nuevo récord de la temporada, pero los franceses no se desestabilizaron y brindaron a continuación su mejor programa libre de la temporada (135,64).

En total, Cizeron y Fournier Beaudry terminaron con 225,82 puntos, superando a Chock y Bates, con los que entrenan habitualmente en Montreal, por 1,43 puntos.

La pareja española formada por Olivia Smart, abanderada del país en estos Juegos y nacida en Gran Bretaña, y Tim Dieck, nacido en Alemania, acabó en el noveno puesto, a uno del diploma olímpico.

Ambos habían sido sextos el año pasado en el Mundial de Boston.

Smart, haciendo pareja entonces con Adrián Díaz, había quedado octava en los Juegos de Pekín 2022.