Claudia Pina remonta ante Inglaterra y envía a España a 'semis' en Liga de Naciones

La atacante Claudia Pina, autora de un doblete, selló la remontada de España contra Inglaterra por 2-1 este martes en Barcelona que le permite clasificarse para las semifinales de la Liga de Naciones femenina.

En este duelo entre las campeonas del mundo de 2023 y las campeonas de Europa de 2022, dos de las grandes favoritas para la próxima Eurocopa que arranca el 2 de julio, las Leonas llegaban obligadas a ganar para superar a España en la tabla del Grupo A3.

Parecían estar bien encaminadas desde un tanto de Alessia Russo (22), hasta que la seleccionadora Montsé Tomé decidió dar entrada a Pina a los 58 minutos: la joven de 23 años respondió de inmediato con un doblete (60, 70) que certificó el liderato de España en ese grupo y como premio el acceso a semifinales, que tendrán lugar a finales de octubre.

"El equipo ha hecho buen partido, queríamos ganar", relató Pina a la televisión pública española TVE tras el encuentro.

Con hasta siete jugadoras del FC Barcelona que perdieron la pasada final de Liga de Campeones contra el Arsenal, y con Mariona Caldentey, vencedora con las Gunners de esa final, España arrancó mejor el partido disputado en el estadio del Espanyol.

Cerca estuvieron las locales de adelantarse a los tres minutos con un disparo cercano de Esther González, pero la guardameta Hannah Hampton tiró de reflejos para evitar el gol.

Pese al dominio, España no lograba encontrar el camino a la portería e Inglaterra sacó provecho. La exjugadora del Barça Keira Walsh envió un balón en largo para Russo, que se dirigió hacia la portería y resolvió con precisión el cara a cara contra Cata Coll.

- Impacto inmediato -

Las locales se quejaron de una falta previa de Niamh Charles sobre Salma Paralluelo en la acción del gol, y volvieron a protestar minutos más tarde cuando Charles tocó el balón con la mano en su área sin castigo, dada la ausencia del VAR.

La otra gran acción de la 'Roja' llegó de nuevo en las botas de González, pero el balón se marchó desviado e Inglaterra se fue al descanso virtualmente como líder del grupo.

España, que derrotó a Inglaterra en la final del Mundial-2023, encontró el camino hacia la victoria con la entrada de Pina por Paralluelo.

Dos minutos después de entrar al césped, Patri Guijarro recuperó un balón en la frontal del área, pasó en corto a Pina y ésta, con un disparo raso, despistó a Hampton para igualar.

La máxima goleadora de la pasada Liga de Campeones femenina no había dicho su última palabra, y con un disparo desde fuera del área que impactó en el poste derecho, logró batir de nuevo a la arquera del Chelsea para poner a España por delante.

"Del primero ni me acuerdo", relató Pina a TVE sobre sus goles. "En el segundo he recibido y ni me lo he pensado. Sabía donde quería que fuera, le he pegado con el alma y por suerte ha entrado".

El combinado dirigido por Sarina Wiegman no pareció estar en condiciones de reaccionar, y España comenzó a acumular posesión para ahogar definitivamente a las 'Leonas'.

"Fue un partido muy intenso (...), en la segunda mitad presionaron un poco más arriba y sufrimos para salir de la presión y mantener el balón", opinó Wiegman a ITV.

Más allá del pase a la fase final, la victoria contra alza la moral de España ante la inminente Eurocopa que se celebrará en Suiza del 2 al 27 de julio.

También logró el boleto para semifinales Suecia, que certificó el liderato del grupo A4 con goleada 6-1 a Dinamarca.

Alemania y Francia ya tenían su billete a la penúltima ronda de la competición.