Cobolli sorprende a Auger-Aliassime y pasa a semifinales en Roland Garros

El italiano Flavio Cobolli, decimocuarto jugador mundial, se clasificó para las semifinales de Roland Garros al eliminar este miércoles al canadiense Felix Auger-Aliassime, sexto del ranking, por 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4.

El florentino, de 24 años, asegura que haya un italiano en la final del domingo: su rival en semis, el viernes, saldrá del duelo entre compatriotas de Matteo Berrettini (105º) y Matteo Arnaldi (104º), que se miden en el último turno de la cancha central este miércoles.

Cobolli, subcampeón este año del ATP 500 de Múnich, también en tierra batida, se asegura subir al décimo puesto en la próxima clasificación mundial, que se publicará el lunes.

Auger-Aliassime fue más sólido en la primera manga y aprovechó los numerosos errores de Cobolli, que perdió en ese inicio de partido su segundo set en este Roland Garros.

El canadiense llegó a dominar 3-1 en el segundo set, antes de un brusco bajón de rendimiento que permitió a Cobolli, gran hincha de la Roma, ir remontando.

Un dato simboliza la mayor efectividad del italiano: en el tercer set logró romper el servicio de su rival en su primera bola de break a favor, mientras que el tenista nacido en Montreal no pudo convertir ninguna de las siete bolas de break de las que dispuso en esa manga.