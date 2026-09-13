Coe insiste en que World Athletics mantendrá las sanciones a Rusia

El presidente de World Athletics, Sebastian Coe, insistió este domingo en que su postura sobre las sanciones impuestas a Rusia por su federación no ha cambiado.

La Federación de Atletismo de Rusia presentó una nueva demanda ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para impugnar las sanciones de World Athletics, reclamando no solo la admisión de atletas rusos con miras a clasificarse para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, sino también la restitución de sus derechos.

World Athletics anunció en julio que mantenía la prohibición sobre los atletas rusos y bielorrusos, impuesta en marzo de 2022 tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

La Federación Rusa, Russian Athletics, sostiene que las sanciones son "selectivas y politizadas".

"Las restricciones actuales vulneran los derechos de la organización y le impiden representar plenamente los intereses de los atletas rusos a nivel internacional", afirmó.

Por otra parte, el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció que los atletas rusos podrán competir en pruebas por equipos y competiciones de clasificación para los Juegos de Los Ángeles.

"Hemos dejado claro que queríamos garantizar que todos los atletas tuvieran la posibilidad de competir en los Juegos Olímpicos y que no fueran responsabilizados de las acciones de sus gobiernos", declaró la presidenta del COI, Kirsty Coventry.

Ucrania denunció la decisión del COI sobre la participación rusa en Los Ángeles como "prematura" e "infundada", cuando la invasión de Moscú iniciada en febrero de 2022 sigue en curso.

La postura de World Athletics, encabezada por el británico Coe, doble campeón olímpico de 1.500 metros, contrasta con la de las federaciones de otros deportes olímpicos.

World Gymnastics y la Unión Internacional de Patinaje, por ejemplo, han suavizado las restricciones a los atletas rusos.

- "Algo personal" -

Coe, que tomó la palabra durante la última jornada del Ultimate Championship, que se cierra en Budapest este domingo, dijo que sigue creyendo plenamente en la política de World Athletics.

"En primer lugar, nuestra posición no ha cambiado", dijo el británico de 69 años.

"Esto no tiene que ver con la política ni con los pasaportes, se trata de la integridad de la competición", dijo.

"Desde los 18 años creo en eso. Cada postura que he adoptado, ya fuera durante la creación de la primera comisión de atletas del COI o en posiciones que he asumido personalmente, tiene que ver con la integridad y con la competición", insistió.

"Eso es importante para mí, así que nuestra posición no cambiará", zanjó

Coe dijo el mes pasado que tenía intención de estar personalmente presente ante el TAS para defender esa postura.

El director ejecutivo de Russian Athletics, Boris Yaryshevsky, afirmó en una entrevista concedida la semana pasada a la agencia rusa TASS que Coe había cruzado la línea de la neutralidad política con esa declaración.

"Está muy claro que tiene algo personal", dijo Yaryshevsky.

"Ya no habla en nombre de World Athletics como federación. Habla por sí mismo, diciendo que él personalmente irá al tribunal para defender esto. Creo que esta es simplemente su postura personal, no la postura de World Athletics", explicó.

Coe admitió este domingo que era necesario encontrar una solución al punto muerto.

"Sí, esto tiene que resolverse y soy plenamente consciente de ello", afirmó.

"Es importante. Queremos un plantel completo de personas compitiendo en nuestro deporte a nivel global y ese tiene que ser nuestro objetivo general, por supuesto que sí, concluyó.