Coleman apaga el duelo Kerley-Jacobs en China

El estadounidense Christian Coleman se impuso en los 100 metros de la reunión de la Liga de Diamante de atletismo en Xiamen (China), donde se esperaba este sábado un duelo por la victoria entre el también estadounidense Fred Kerley y el campeón olímpico italiano Marcell Jacobs.

Coleman, con un tiempo de 9 segundos y 83 centésimas, igualó la mejor marca mundial del año, que ya había sido igualada dos semanas atrás en Budapest por el campeón del mundo de la línea recta, Noah Lyles.

El campeón mundial de 2019 superó en Xiamen al campeón del mundo de 2022, Fred Kerley (3º), y al jamaicano Kishane Thompson (2º).

El duelo entre Kerley y Marcell Jacobs no se produjo realmente según las expectativas generadas al verse el italiano relegado a la séptima posición.

Tanto Kerley como Jacobs habían sido eliminados en semifinales de los 100 metros en Budapest.

La Liga de Diamante realizó su regreso a China por primera vez desde 2019, antes de la pandemia de covid. Dos reuniones estaban previstas este año, en Shanghái y Shenzhen. La primera fue anulada mientras que la segunda, finalmente en Xiamen, fue trasladada de principios de agosto a principios de septiembre.

Apenas una semana después del final de los Mundiales, varios campeones del mundo respondieron presente.

Comenzando por la ucraniana Yaroslava Mahuchikh, quien se impuso en salto alto después de haber conquistado su primer título internacional al aire libre en Hungría.

Gracias a un salto de 2,02 m, la ucraniana de 21 años igualó la mejor marca mundial del año.

"Estoy muy contenta con haber podido batir mi marca de 2,01 metros, no me lo esperaba porque estaba un poco cansada", admitió Mahuchikh, que no ocultó que su meta es "batir el récord del mundo" de 2,09 metros, que ostenta desde 1987 la búlgara Stefka Kostadinova.

También campeonas del mundo, la serbia Ivana Vuleta y la dominicana Marileidy Paulino se impusieron respectivamente en salto largo y en los 400 metros.

El marroquí Soufiane El-Bakkali, también coronado en el Mundial de Budapest, dominó los 3.000 metros obstáculos.

La reunión de Xiamen fue menos bien a otros recientes campeones mundiales.

En los 800 metros, el canadiense Marco Arop terminó segundo, detrás del subcampeón mundial keniano Emmanuel Wanyonyi, que se impuso con un crono de 1:43.20, la mejor marca mundial de la temporada.

El tres veces campeón mundial estadounidense de 110 metros vallas, Grant Holloway, fue derrotado en su prueba por el jamaicano Hansle Parchment (12.96).

La estadounidense Laulauga Tausaga, campeona mundial en lanzamiento de disco, fue tercera en esta reunión, en una prueba ganada por la china Feng Bin (67,41 metros).

En el triple salto, el campeón del mundo burkinés Hughes-Fabrice Zanga fue derrotado por el cubano nacionalizado italiano Andy Díaz (17,43 metros).