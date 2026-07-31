Colombia se afianza segunda en los Centrocaribes al superar las 100 medallas

Colombia superó el jueves las 100 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y se consolidó en el segundo lugar del medallero, impulsada por sus actuaciones en el BMX, patinaje de velocidad y ciclismo en pista.

México, por su parte, amplió aún más su ventaja al conquistar otros 15 títulos y elevar su cosecha a 80 oros y 181 medallas, seguido por Colombia, que acumula 42 doradas y 118 preseas.

Cuba, con 16 oros; Venezuela, con 13; y Guatemala, con 10, completan los cinco primeros puestos del medallero.

Colombia encontró buena parte de sus éxitos en el estreno del BMX, donde Diego Arboleda y Valentina Muñoz conquistaron las pruebas individuales. La delegación cafetera también sumó dos medallas de plata en esta disciplina del ciclismo.

"Mucho viento en la pista hoy, pero logramos adaptarnos y sacar esta carrera adelante", escribió Arboleda en sus redes sociales tras la competencia.

El patinaje de velocidad continuó siendo la disciplina más productiva para Colombia, con seis medallas de oro y 10 preseas, gracias a las victorias de Gabriela Rueda y Juan Montilla en los 5.000 metros.

En el cierre del ciclismo en pista, Elizabeth Castaño y Lina Hernández dieron a Colombia otro título al imponerse a México en la prueba Madison femenina, definida por apenas un punto.

"Me voy súper feliz por estas dos medallas de oro y una de bronce por ahora", dijo Hernández.

"Este año, en lo personal, ha sido difícil. A principio de año tuve un accidente que me bajó durante varios meses de la bicicleta. Tiene demasiado significado estar acá", añadió.

México cerró la disciplina con seis títulos. Ignacio Prado y Ricardo Peña levantaron la presea dorada en la final de la prueba Madison masculina, mientras que su compatriota Lux Gaxiola se colgó el oro en el keirin.

Trinidad y Tobago también sumó oro gracias a la participación de Kwesi Browne en la competencia de keirin masculino.

- La natación de México -

La natación volvió a ser uno de los principales motores de México, que ya acumula 13 títulos y 24 medallas.

La jornada estuvo marcada por el debut del clavadista mexicano Osmar Olvera, doble medallista olímpico y campeón del mundo en Singapur 2025.

Olvera, que participa por primera vez en unos Centrocaribes, añadió a su historial su primera medalla de oro al ganar la final del trampolín de 1 metro con una puntuación de 430.85.

"El trabajo duro da resultados. Estoy muy contento de empezar con el pie derecho, con esta medalla de oro", dijo el clavadista.

A Olvera aún le esperan dos finales: salto sincronizado desde trampolín de 3 m el viernes y trampolín de 3 m el sábado en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte.

"Quiero ganar y disfrutarlo. Todo el equipo de México viene a ganar. Esa es la meta", dijo Olvera a la AFP en la víspera de su primera final.

La jornada del viernes marcará el inicio de las competencias de béisbol y lucha.

-- Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 tras las finales disputadas este jueves:

Oro Plata Bronce Total

México 80 57 44 181

Colombia 42 48 28 118

Cuba 16 18 23 57

Venezuela 13 24 43 80

Guatemala 10 16 15 41

República Dominicana 10 13 36 59

Puerto Rico 9 10 18 37

Costa Rica 5 2 10 17

El Salvador 5 2 8 15

Trinidad y Tobago 4 1 7 12

Panamá 2 4 2 8

Guyana 2 0 1 3

Haití 1 1 1 3

Guadalupe 1 0 2 3

Honduras 0 2 3 5

Barbados 0 2 0 2

Jamaica 0 0 2 2

Nicaragua 0 0 2 2

Bermuda 0 0 1 1