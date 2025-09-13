Deportes

Colombiana Arango vence a francesa Jacquemot y llega a la final en Guadalajara

La colombiana Emiliana Arango celebra al ganar un punto ante la francesa Elsa Jacquemot en la semifinal del WTA de Guadalajara el 13 de septiembre de 2025 ULISES RUIZ
AFP
13 de septiembre de 2025

La tenista colombiana Emiliana Arango se clasificó a la final del torneo WTA de Guadalajara este sábado al vencer en la primera semifinal a la francesa Elsa Jacquemot en sets corridos por 6-4 y 7-5.

Arango, número 86 del mundo y de 24 años, se impuso a Jacquemot, 83 en el ranking de la WTA y dos años más joven, en una hora con 52 minutos.

La segunda semifinal se juega más tarde este sábado y enfrenta a dos tenistas juveniles: la checa Nikola Bartunkova (228), de 19 años, contra la estadounidense Iva Jovic (73), dos años más joven.

La final se llevará a cabo el domingo.

El torneo WTA 500 de Guadalajara se juega en las pistas de superficie dura del Complejo Panamericano de Tenis y reparte un millón de dólares en premios.

-- Resultados del sábado:

- Semifinales

Emiliana Arango (COL) derrotó a Elsa Jacquemot (FRA) 6-4, 7-5

