Con boleto a Panamericano

ML | El atleta Binacional de Karate, Felipe Sepe, campeón nacional y N.º 1 en el ránking de Panamá, N.º 2 de Venezuela, clasificó al Campeonato Panamericano de Karate, que se celebrará en San José, Costa Rica, del 24 al 30 de agosto próximo.

Sepe, venezolano-panameño, espera seguir siendo un ejemplo de integración entre dos naciones hermanas, además de ofrecer en cada competencia su máximo esfuerzo, buscando alcanzar la excelencia deportiva.

Felipe, quien este 2026 marcó su debut en la categoría Cadete (14-15 años), -57 kg, llegó a Panamá hace 14 años, con apenas un mes de nacido, y desde los 3 años practica karate de manera ininterrumpida.

Gracias a su disciplina, constancia y dedicación, hoy nuevamente se ha consolidado como uno de los atletas juveniles más destacados de la región latinoamericana.