Con dolor y lágrimas, la japonesa Naomi Osaka avanza a cuartos del torneo de Osaka

La tenista japonesa Naomi Osaka (N.16 del mundo) avanzó a cuartos de final del torneo de Osaka tras derrotar este miércoles en tres sets a la neerlandesa Suzan Lamens (N.57), pese a sufrir una lesión en la pantorrilla izquierda.

Cuando ganaba por 5-0 en el tercer set, la exnúmero 1 mundial necesitó asistencia médica por las molestias que sentía en la pierna izquierda.

Pese al vendaje que le limitaba los movimientos y la pérdida de los dos siguientes juegos, Osaka logró sellar la victoria por 7-6 (8/6), 3-6 y 6-2.

Tras el último punto, Osaka rompió a llorar antes de ir a la red a saludar a su rival.

"Siento mi actitud, pero emocionalmente he vivido muchas cosas en este partido. En el tercer set, lo he dado todo para no tener remordimientos", explicó en conferencia de prensa.

"No me podía mover bien. Suelo recuperarme rápido y creo que estaré en condiciones de jugar el próximo partido" contra la rumana Jaqueline Cristian, que derrotó en tres sets a la española Jéssica Bouza.

- Resultado de la jornada de octavos de final del WTA 250 de Osaka:

Naomi Osaka (JPN/N.1) derrotó a Suzan Lamens (NED) 7-6 (8/6), 3-6, 6-2

Jaqueline Cristian (RUM) a Jéssica Bouzas (ESP/N.8) 0-6, 6-4, 6-2

Olga Danilovic (SRB/N.6) a Ashlyn Krueger (USA) 6-4, 6-4

Sorana Cirstea (RUM) a Katie Boulter (GBR) 6-3, 6-1