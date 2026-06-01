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“Con el Judo, sabía que quería ser una campeona”

La joven Julieta Escoba afirma que este deporte le ha dado muchísima seguridad y alegrías: “las chicas deben practicar Judo y así sepan defenderse”

“Con el Judo, sabía que quería ser una campeona”
Cortesía Comité Olímpico de Panamá | La atleta panameña de Judo Julieta Victoria Escobar Mutis (i).
“Con el Judo, sabía que quería ser una campeona”
ML | Julieta Escobar Mutis.
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“Con el Judo, sabía que quería ser una campeona”
“Con el Judo, sabía que quería ser una campeona”
Roberto Robinson
01 de junio de 2026

Julieta Victoria Escobar alcanzó un digno quinto lugar en la categoría -52 Kg femenino de la disciplina de Judo en los pasados IV Juegos Suramericanos de la Juventud, celebrados en abril pasado en Panamá. “Fue una experiencia muy bonita. A veces no se logran los objetivos, pero eso no significa que eres una mala deportista, es mejor, porque te ayuda a sacar lo mejor de ti y para las siguientes competencias, dar mucho más y sacar los resultados”, dijo la joven, que salió de ese evento más motivada y deseosa de continuar en la senda del Judo.

“Mi meta a corto plazo era clasificar a los Juegos Olímpicos Juventud [Dakar, Senegal, del 31 de octubre al 13 de noviembre] y ya lo conseguí; a mediano plazo, quiero destacarme en todas las competencias que tenga de la ruta y así lograr colgarme una medalla mundial y clasificar para los Juegos Olímpicos, en un futuro”, señaló la judoca.

“En lo personal, mi meta es graduarme del colegio, y levantar mis emprendimientos para que sean exitosos”, agregó. De igual manera, aseguró que “después de haber hecho varios deportes junto con el Judo, me di cuenta de que el hacer Judo me daba la confianza, fortaleza de mente, la fortaleza de cuerpo también, perder el miedo a enfrentarme a otras niñas, porque el Judo me ha hecho una persona muy fuerte, de cuerpo y mente”.

“Falta muchísimo más apoyo”

ml | “El Judo de Panamá es bueno, pero hay que hacer más actividad en las categorías infantiles para que cuando vayan subiendo tengamos buenos equipos y haya un buen relevo generacional. Nos hace falta muchísimo más apoyo y poder tener más roce internacional para lograr tener a más panameños en los escenarios mas importantes de Judo internacional”, indicó la judoca Julieta Escobar.

Datos Biográficos

Julieta Victoria Escobar Mutis. Edad: 17 años. Estatura: 1.55 mts. Peso: -52KG. Nacida: Ciudad de Panamá. Residencia: Bethania. Hermanos: 2.

Estudios: Curso el 11vo. grado en Instituto América. Le gusta ir al mall, al cine, bailar y hacer Tik Tok.

Asegura que en el futuro será empresaria - independiente, “porque no quiero trabajar para nadie”.

Por ahora solo practica Judo: “no me queda tiempo para hacer otro deporte y es donde me he destacado”.

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