Con el PSG liberado por la Champions, hora de la batalla europea en la Ligue 1

En una 29ª jornada amputada de dos partidos para mejorar las opciones europeas de PSG y Estrasburgo, los candidatos al podio y a las plazas europeas se enfrentan a distancia, mientras que Auxerre y Nantes se miden en un duelo decisivo por la permanencia.

Solo siete partidos están programados de viernes a domingo, ya que los encuentros Lens-París SG y Brest-Estrasburgo se han aplazado para permitir que ambos equipos preparen con calma sus partidos de vuelta de cuartos de final, respectivamente en la Liga de Campeones y la Conference League.

Por detrás del Paris SG (63 puntos) y del Lens (59), la lucha por el podio está al rojo vivo.

El Lille (50 puntos) acaba de adueñarse de ese preciado tercer puesto, el último que clasifica directamente para la Liga de Campeones, al castigar al Lens con un 3-0 en el derbi del Norte.

Es la tercera victoria consecutiva de los Dogues en Ligue 1, siempre frente a un rival directo: Marsella (2-1) y Rennes (2-1) también sufrieron la ira de los hombres de Bruno Genesio.

Viajarán el domingo a la cancha del Toulouse, atascado en la zona media (10.º) y al que le cuesta encadenar buenos resultados.

Por detrás del Lille, el Marsella (4º, 49 puntos), derrotado por Mónaco y Lille, pierde terreno poco a poco y está obligado a reaccionar en casa ante el colista Metz, que no gana un partido de liga desde hace cuatro meses.

- El Lyon quiere frenar la caída -

La dinámica es, por el contrario, excelente para el Mónaco (5º, 49 puntos), que presenta una impresionante racha de siete victorias consecutivas, la última precisamente frente al Marsella.

Impulsado por un trío ofensivo Akliouche-Golovin-Balogun en plena forma, los monegascos visitan el viernes el campo del París FC (13º).

El Lyon, por su parte, está en plena caída libre: tras ocupar durante un tiempo el podio, el OL se sitúa ahora en la 6ª plaza (48 puntos) y no consigue ganar, atrapado en una negra serie de nueve partidos sin triunfo en todas las competiciones.

Para no quedarse fuera de las plazas europeas en caso de victoria del Rennes (7º, 47 puntos) en casa contra el Angers (12º), el Lyon debe imponerse ante un Lorient (9º) sumido en fuertes turbulencias internas.

El entrenador Olivier Pantaloni, que logró el ascenso del FCL a la Ligue 1 en su primera temporada, la 2024/2025, anunció el miércoles su marcha al final de la campaña, denunciando la "desconfianza" de la directiva hacia él, algo que el club niega.

En la parte baja de la tabla, el Nantes (17º, 18 puntos) puede conservar una ligera esperanza de salir del último puesto de descenso directo, con la condición de ganar en el campo del Auxerre (16º, 23 puntos), que ocupa la plaza de repesca.