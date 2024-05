"Con este triunfo mi confianza aumenta", asegura Alcaraz

"Creo que puedo hacer un buen resultado aquí": Carlos Alcaraz se mostró ilusionado tras su gran debut este domingo en Roland Garros, con un triunfo contundente 6-1, 6-2 y 6-1 sobre JJ Wolf en primera ronda, en la que jugó con su antebrazo derecho vendado.

Alcaraz apenas jugó en la gira europea sobre tierra batida por ese problema físico, que le hizo ser baja en Montecarlo, Barcelona y Roma. Jugó en Madrid y cayó allí en cuartos de final, lo que disparó las dudas sobre sus posibilidades para París.

Incluso el viernes, en su primera conferencia de prensa en la capital francesa, Alcaraz admitió que seguía teniendo "miedo" al golpear la bola y que eso le preocupaba. Pero el estreno fue perfecto para el tenista español de 21 años, que se paseó tranquilamente ante su rival estadounidense (107º).

"Estas victorias ayudan mucho. El nivel que he mostrado hoy ha sido muy alto. He hecho un tenis inteligente. Con este triunfo, mi confianza aumenta, mis expectativas aumentan. Creo que puedo hacer un buen resultado aquí", sonrió en su intervención ante los periodistas post-partido.

Alcaraz llega a Roland Garros eclipsado en parte por la presencia de su compatriota Rafa Nadal, 14 veces campeón en la arcilla de París y que el lunes se mide al alemán Alexander Zverev en una primera ronda explosiva, que podría escribir el último capítulo de la historia del mallorquín con su torneo favorito.

"Obviamente, estando Rafa en París, en su torneo, los focos van a ir hacia él. Pero no he sentido menos presión por el hecho de que él esté en el torneo. Simplemente intento no pensar en eso, en ir día a día, con confianza", señaló.

Alcaraz también habló del hombre que le derrotó el año pasado en semifinales, Novak Djokovic, que sigue siendo el número 1 mundial pero que llega a Roland Garros sin haber disputado ninguna final en lo que va de temporada.

"Que un jugador como Djokovic no haya ganado nada antes de París es súper raro. Él mismo dice que no viene en un gran momento, pero Djokovic tiene capacidad para venir aquí así y ganar el torneo jugando a un nivel estratosférico. Hay que tener cuidado siempre con él. Sigo pensando que aunque no venga con un nivel bueno, siempre está en el top de la lista", señaló.