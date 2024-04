"Con ilusión sólo no alcanza", advierte Javier Aguirre antes de la final de Copa

El entrenador del Mallorca, Javier Aguirre, aseguró que su equipo está "ilusionadísimo" con la final de Copa del Rey del sábado contra el Athletic Club, pero advirtió que con "ilusión sólo no alcanza" para alzar el título.

"No te alcanza sólo con ilusión ni con tranquilidad, hay que jugar y jugar bien, y no equivocarse porque si cometes errores te condenan", afirmó el 'Vasco' Aguirre este viernes en la rueda de prensa previa al encuentro.

"Hay que hacer un partido casi perfecto. Con ilusión no es suficiente, te ayuda, pero hay que hacer un buen partido", insistió el técnico mexicano, que no esperaba verse en una final copera.

El Mallorca "está muy bien, ilusionadísimo porque estamos en una final de Copa del Rey sin estar en nuestro programa", dijo Aguirre, que tiene claro lo que más teme del Athletic de Bilbao.

"Su velocidad, son impresionantemente rápidos, tienen una calidad impresionante con el balón en el pie", explicó.

"Son tremendamente dinámicos hacia delante, van bien al espacio, son un equipo joven, bien trabajado y hacia delante, cualquiera te la puede liar porque tienen mucha calidad", aseguró el 'Vasco' durante una distendida rueda de prensa.

- "Algo histórico" -

"Sabemos que no es fácil. Es un equipo que nos ganó 4-0 en el último partido, pero nos jugamos un título, es algo histórico para muchos de nosotros y lo vamos a pelear", aseguró en el estadio de La Cartuja sevillano, donde el sábado se celebrará la final.

Conocido por su espontaneidad, Aguirre aseguró que no tiene ninguna arenga preparada para sus jugadores.

"No sé ni lo que voy a decir, soy un tipo que no hace guiones", explicó el técnico del Mallorca.

"Yo mismo no sé que les voy a decir. Mañana afinaremos cuatro cosas, pero lo otro va a ser algo natural, no puedes fingir, no puedes inventarte palabras que no sientes porque se nota", aseguró Aguirre, que tiene a todos sus jugadores enchufados.

"Es una persona muy importante. Es un técnico un poco atípico, es muy cercano, tiene mucha experiencia, te trata como un padre, tiene a todo el mundo enchufado, maneja muy bien el trato personal y eso le hace llevar el equipo donde lo tiene", aseguró el capitán mallorquinista Antonio Raíllo.

- La expectativa de Europa -

Para Aguirre será su segunda final de Copa del Rey, tras la que perdió en 2005 contra el Betis cuando entrenaba al Osasuna.

Desde entonces, "a nivel personal es algo distinto y a nivel profesional tengo mayores elementos, más experiencia, más conocimiento del juego y eso me hace más seguro de mi trabajo", consideró Aguirre, que ya ha hecho una promesa si sale campeón el sábado.

"Prometo que si somos campeones iré a (el monasterio de) Lluc", aseguró con una sonrisa, recordando que antes algunos de sus predecesores habían ido a ese monasterio mallorquín.

La victoria en la Copa del Rey también garantizaría al Mallorca estar en la Europa League la próxima temporada, pero Raíllo prefiere ir poco a poco.

"Vamos a ir con paso tranquilo que mañana hay un partido primordial, que es muy importante, que si no lo ganas, esa posibilidad se borra", afirmó el capitán del Mallorca.

"Mañana jugaremos, intentaremos que la gente esté orgullosa de nosotros y si podemos ganar la Copa pues mucho mejor", concluyó Raíllo.