$!Con la enseña patria en lo más alto

Yacqueline Arosemena será la única atleta de Jiu Jitsu que representará a Panamá en ‘The World Games’ Chengdu 2025.

La XII edición de estos juegos mundiales se celebrará en China, del 7 al 17 agosto. Desde su primera versión en 1981, Panamá sólo ha ganado una medalla: bronce con el equipo de Flag Football Femenino, en Birmingham 2022, en EE.UU.

“Mis expectativas son grandes”, indicó Arosemena. “Entreno todos los días, y me desafío a todo porque me veo con la bandera de Panamá en ese pódium. Es la primera vez que clasifico para estos juegos y lo he estado esperando toda mi vida; desde que entré a un ‘mat’ de competencia”. “Soy la primera y única mujer en clasificar a estos importantes juegos con la disciplina de Jiu Jitsu y la primera en la modalidad de Fighting System [en los -57kg.].

En los anteriores World Games, en Alabama, hace 4 años, clasificaron otros deportes como Flag Football Femenino y Karate”, recalcó la atleta. “Mi cupo se da a través de un ciclo clasificatorio por torneos aprobados como Nacionales, Regionales, Panamericanos y Mundiales, en las que por sumatoria de puntos de ranking y cuota continental (por América, soy la No.1, además la No.9 del mundo. Cabe resaltar que también soy la No.2 en la Modalidad de Ne-Waza y No.11 del mundo) clasifican los mejores del Ranking y por cuota. En mi caso, estoy dentro de las 10 mejores del Mundo y me lleve la cuota Continental de América”, añadió.

“Tengo un gran equipo de entrenadores para cada etapa de mi preparación. Aunque quisiera tener la misma preparación e importancia que se le dan a los atletas que clasifican a unas olimpiadas. Quisiera tener eventos de fogueos internacionales campamentos, psicólogos deportivos, estructuras competitivas, acondicionamientos físicos estructurados y digo quisiera esa ayuda ya que actualmente no cuento con ello, en todo momento de mi preparación siempre trabajé para cada uno de estos factores, sin embargo me veo en la limitación económica para sustentar todos los entrenamientos, pero aun así, sé que Dios me ayudará a poder prepararme mejor que antes con esta oportunidad de representar a mi país”, dijo la deportista de 34 años.

Por su parte, Carlos Brenan, presidente de la Asociación Nacional de Jiu Jitsu Japonés, informó que “estaremos buscando apoyo para la preparación de Yacqueline, y poder llevarla a los campeonatos de fogueo previos en París (abril: 24 al 28) y Bogotá (mayo: 15 al 18)”.