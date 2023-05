Con la moneda en el aire, Chivas y Tigres definen al campeón del Clausura-2023 en México

Con el marcador empatado y sin un claro favorito, las Chivas del Guadalajara y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León definirán al nuevo campeón del fútbol mexicano este domingo cuando se enfrenten en el partido de vuelta de la final del torneo Clausura-2023.

El jueves anterior en el partido de ida celebrado en el estadio Universitario, los felinos y el Rebaño se enfrascaron en un cerrado duelo de escasas emociones que terminó sin goles.

- Chivas se salió con la suya -

A pesar del 0-0 en el primer capítulo de la final, como locales los Tigres mostraron una actitud más ofensiva y ejercieron el dominio durante varios lapsos.

Para Veljko Paunovic, director técnico del Guadalajara, el marcador ha sido meritorio hasta cierto punto porque decidió no correr riesgos en el juego de ida.

"Primer objetivo cumplido: no recibir gol, segundo objetivo no cumplido: no marcar gol", dijo el entrenador serbio. "El resultado de los primeros 90 minutos no me dejó completamente satisfecho, pero es importante no haber permitido gol".

Por su lado, Robert Dante Siboldi, director técnico uruguayo de los Tigres, lamentó no haber podido manifestar en el marcador la superioridad mostrada en su cancha.

"Respeto el planteamiento de Chivas que apostó a no recibir goles, pero en el partido nosotros fuimos superiores, buscamos con nuestras armas, intentamos centros desde las bandas, pero nos faltó concretar", apuntó el estratega uruguayo. "Pienso que ellos van a proponer en el partido de vuelta y nosotros podemos aprovechar los espacios".

En esta final, las Chivas de Guadalajara van por su título de liga número 13, antes se coronaron en los torneos 1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1963-64, 1964-65, 1969-70, 1986-87, Verano-1997, Apertura-2006 y Clausura-2017.

En caso de coronarse este domingo, el Guadalajara igualaría al América como los equipos más laureados en la etapa profesional del fútbol mexicano, establecida en 1943.

Por su lado, los Tigres buscan su octava corona para sumarla a las que obtuvieron en los campeonatos de 1977-78, 1981-82, Apertura-2011, Apertura-2015, Apertura-2016, Apertura-2017 y Clausura-2019.

- Boletos a precios de oro -

El partido decisivo se jugará este domingo a partir de las 19H35 locales (01H35 GMT del lunes) en el estadio Akron, inmueble que tiene capacidad 46.232, en la localidad de Zapopan, estado de Jalisco (oeste).

Los boletos para este partido decisivo quedó casi agotado desde el martes. Los precios oficiales de las localidades iban desde los 750 hasta los 4.500 pesos (de 42 a 255 dólares) mientras que en la reventa han alcanzado costos desde los 20.000 a los 45.000 pesos (de los 1.133 a los 2.550 dólares).

En caso de cualquier empate en el marcador global, se jugarían tiempos extra y si persistiera la igualdad se tirarían tandas de penales; en la final ya no aplica el criterio de mejor posición en la tabla al término de la fase regular para definir al ganador.