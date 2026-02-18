Con las ganas de triunfar siempre

Deportes

“He dicho que mejor morir en el intento, que morir sin intentarlo”, afirma el ciclista santeño Roberto José Herrera

Cortesía | El ciclista Roberto José Herrera Peralta durante una competencia de bici montañera, en Panamá.
ML | Roberto Herrera.
Roberto Robinson
18 de febrero de 2026

Roberto Herrera, representante del equipo Senafront [Servicio Nacional de Fronteras], se coronó el pasado 1 de febrero en la categoría Élite Masculina, del Campeonato Nacional de MTB XCO 2026 (Bicicleta de montaña - Cross Country Olímpico), en el Parque Recreativo Santiago Apóstol, en Santiago de Veraguas.

“Ser campeón se ha convertido en un objetivo personal”, afirmó Herrera, quien se ha coronado en tres campeonatos nacionales (2021, en Coclé; en 2022, en Chiriquí; y ahora 2026, en Veraguas).

“Durante 4 años no se realizó la prueba y vuelvo a repetir y lograr una victoria más para mi palmarés y para mi equipo Senafront”, dijo. El ciclista también ha competido en pruebas de Ruta, además de haber representado a Panamá con la selección nacional: “hay que ser completo en todas las modalidades”; y revela que “en la montañera me siento mejor, ya que es donde inicie y me gusta mucho más”.

El atleta aseguró que este año participará en más carreras nacionales de MTB y de Ruta, preparándose para los campeonatos centroamericanos de XCO, al Tour de Panamá y a la Vuelta a Chiriquí. Se proyecta a conseguir un cupo en un equipo internacional y cumplir su sueño de correr en Europa.

De hobby a ser un ‘pro’

ml | “Inicié en el ciclismo como pasatiempo, pero se convirtió en un estilo de vida que siempre me exigía a ser mejor”, señaló Roberto Herrera. “Siempre practique deportes, en 2018 empecé con el ciclismo y ahora lo hago de manera profesional, ya es más complicado, porque hay responsabilidades y objetivos que hay que trabajar fuerte para lograrlos”.

Datos biográficos

Nombre: Roberto José Herrera Peralta. Edad 24 años. Estatura: 1.72 metros. Peso: 140 libras.

Nació y reside en Las Tablas, provincia de Los Santos.

Lic. en Programación de sistemas y planea estudiar Nutrición deportiva.

Soltero, sin hijos. Le gusta acampar: “dedicarle tiempo a la naturaleza”.

Tags:
Panamá
ciclismo
