Con primer tiempo de lujo, All Blacks vencen a Pumas en el Rugby Championship

El seleccionado de Nueva Zelanda, los All Blacks, derrotó a los Pumas de Argentina por 41-12 (parcial 31-0), en un duelo por la primera fecha del Rugby Championship que mostró el ritmo arrollador de los 'Hombres de Negro'.

En el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza (oeste), los hombres de Nueva Zelanda se mostraron precisos en casi todas sus llegadas en el primer tiempo y consiguieron apoyar en siete ocasiones en el in-goal argentino, mientras que los albicelestes sólo llegaron dos veces a la última línea neozelandesa.

De poco le sirvió a Argentina la ilusión que se encendió antes del minuto de juego, con un posible try de Pablo Matera que el TMO no convalidó, y por el contrario, Nueva Zelanda respondió pronto con el try que anotó Dane Coles en la primera llegada de los oceánicos.

Pronto quedaría expuesta la enorme superioridad de los hombres de negro, que antes del cuarto de hora ya estaban 17 puntos arriba, con un segundo try anotado por Ardie Savea, mientras que luego apoyó Jordie Barrett en un veloz contraataque por el carril izquierdo.

Como contrapartida, Argentina no supo aprovechar las ocasiones que tuvo para descontar, como un scrum de 5 yardas que terminó en un penal en contra, y luego Maroni no pudo anotar en una salvada espectacular de Jordie Barrett para interceptarlo a centímetros del ingoal.

- "Faltó intensidad" -

Descontó Sordoni con el primer try para los Pumas luego de varias fases, un premio para quien volvió al equipo argentino después de dos años tras sufrir varias lesiones. Mientras que el equipo visitante, aun con menos llegadas que en la primera parte, volvió a aumentar a través de Beauden Barrett, que llegó a los 725 puntos y 42 tries para los All Blacks.

En un desarrollo más parejo, los Pumas pudieron mejorar ligeramente, pero nunca pusieron un riesgo un triunfo que Nueva Zelanda había sentenciado en la primera mitad, y así los All Blacks dieron un muy buen primer paso en busca de retener el título.

"Argentina tuvo dos equipos distintos, uno en el primer tiempo y otro en el segundo. Tenemos que ser críticos, ser mejores. En este nivel no podemos regalar nada", destacó Julián Montoya, el capitán argentino.

Para Montoya "faltó intensidad y no hicimos todo lo que teníamos que hacer. Hay muchas cosas a mejorar para el partido que viene".

En el otro cotejo por la primera jornada del Championship, Sudáfrica se impuso por 43-12 a Australia.

En la segunda fecha, a disputarse el sábado 15, los All Blacks recibirán a los Springboks, y los Pumas visitarán a los Wallabies en Sidney.