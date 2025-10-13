Con un doblete de penal, De Bruyne saca de un lío a Bélgica en Gales

El centrocampista Kevin De Bruyne, con un doblete desde el punto de penal, guió a Bélgica este lunes en su lucha por clasificar al Mundial 2026, en una victoria 4-2 en su visita a Gales.

Los Diablos Rojos arrancaron el partido por detrás en el marcador, tras ser sorprendidos por Joe Rodon en los primeros minutos del encuentro (8').

Pero una mano de Ethan Ampadu en el área, tras un disparo de Charles De Ketelaere, fue castigado con la pena máxima, convertida por De Bruyne (18').

Apenas unos minutos después, Thomas Meunier acudió también al rescate de los suyos, para adelantar a los belgas en el marcador (24') al término de un gran contrataque.

En la segunda parte el seleccionador Craig Bellamy introdujo al talentoso Brennan Johnson para buscar el empate, sin que el jugador del Tottenham pudiera marcar diferencias.

A falta de un cuarto de hora para el final, llegó el gol de la tranquilidad para Bélgica, cuando De Bruyne, impasible desde los once metros, puso tierra de por medio en el marcador (76').

Los Dragones pusieron emoción en los minutos finales, volviendo a recortar en el marcador con gol de Kieffer Moore (89')... pero apenas 60 segundos después, Leandro Trossard volvió a anotar para Bélgica (90').

En el apretado grupo J, los Diablos Rojos son líderes con 14 puntos, perseguidos por Macedonia del Norte (2º, 13 puntos), que no pasó del empate este lunes contra Kazajistán.

Pese a la derrota, Gales sigue con vida gracias a sus 10 puntos, pero debe ganar sus tres encuentros restantes y esperar un paso en falso de belgas y macedonios para lograr el billete directo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.