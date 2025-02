Con un doblete, Kolo Muani lidera la victoria 4-1 de la Juventus al Empoli

Dos partidos, tres goles: el delantero francés Randal Kolo Muani no ha podido comenzar mejor su andadura en Turín y este domingo lideró la victoria 4-1 de la Juventus al Empoli con un doblete, en la 23ª jornada de la Serie A.

Derrotada por el Nápoles el pasado fin de semana (2-1), pese al gol inicial de Kolo Muani, y sin respuesta ante el Benfica (2-0) en la última jornada de la Liga de Campeones el pasado miércoles, la Juventus y, sobre todo su entrenador Thiago Motta, muy cuestionado, necesitaban una reacción.

El partido no pudo comenzar peor para los 'bianconeri', que a los 4 minutos ya perdían contra un equipo que lucha por no descender (es 17º), tras encajar un gol en un remate de cabeza de Mattia De Siglio, un ex de la Juve.

El equipo de Motta, pitado por la afición turinesa antes del partido, estuvo cerca de tocar fondo cuando a los 15 minutos el árbitro pitó un penal a favor del Empoli, antes de desdecirse luego de consultar el videoarbitraje.

La Juve sufrió durante una hora, entre otras cosas, por la gran actuación del portero colombiano de 26 años Devis Vásquez, pero el cafetero acabó batido en una primera ocasión por Kolo Muani, con un disparo ajustado al palo (61).

La fortuna se alió con el delantero francés cedido por el PSG tres minutos más tarde, cuando desvió a la red un disparo de su compañero Timothy Weah (64).

Con el Empoli jugando en inferioridad por la expulsión de Youssef Maleh (84), la Juventus sentenció con goles del serbio Dusan Vlahovic (90) y Francesco Conceiçao (90+2).

Con esta victoria, la Juventus alcanza los 40 puntos y se coloca en la 4ª plaza, aunque lejos aún de los tres primeros, ya que el líder Nápoles tiene 53, el Inter 50 (ambos antes de disputar su partido esta jornada) y el Atalanta 47.