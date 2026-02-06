Con Vonn, Shiffrin y Odermatt, paso a las estrellas del esquí alpino

El reto de la lesionada Lindsey Vonn y el estatus de favoritos de Mikaela Shiffrin y Marco Odermatt: el esquí alpino, uno de los platos fuertes del menú de los Juegos Olímpicos de Invierno (6-22 febrero) arranca el sábado, primer día del evento.

En una edición marcada por la descentralización, este deporte está dividido entre dos sedes muy separadas geográficamente pero ambas míticas: Bormio para los hombres y Cortina d'Ampezzo para las mujeres.

. Lindsey Vonn: la gran duda

Su historia estaba llamada a ser la principal de estos Juegos, con una superestrella retirada que vuelve a la actividad pasados los 40 años y con una prótesis de titanio en una rodilla, pero Lindsey Vonn no sabe ahora cuál es su potencial real.

La estadounidense sufrió una fuerte caída el pasado viernes en Suiza y se rompió allí el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, además de dañarse el menisco. A pesar de ello, la propia Vonn dijo el martes en una conferencia de prensa que no tira la toalla y que quiere estar en estos Juegos, donde su reto debe empezar el domingo en el descenso, antes de seguir con la combinada por equipos (martes 10) y el Super G (jueves 12).

"Sé que aún hay una posibilidad (de participar) y mientras haya una posibilidad lo intentaré", aseguró en su intervención ante la prensa del martes.

En su primer entrenamiento oficial, este viernes, Vonn pudo completar su plan sin aparentes problemas y sin tener que abandonar.

. Mikaela Shiffrin: con ánimo de revancha

Solo su compatriota Mikaela Shiffrin parece tener un halo de popularidad que resiste a la comparación, en su caso por su dominio abrumador en el eslalon.

Shiffrin acumula 108 victorias en pruebas de la Copa del Mundo -todo un récord- y está llamada a ser una de las figuras de esta edición, a la que llega en una temporada casi perfecta, con siete victorias y un segundo puesto en los ocho eslalones que ha disputado, lo que le ha llevado a conquistar un noveno pequeño globo de la especialidad.

Estos Juegos son además los de la revancha para ella, después de su desilusión de Pekín 2022, donde no consiguió medalla e incluso abandonó en tres de las seis pruebas.

En su palmarés tiene hasta ahora tres medallas olímpicas (oro en eslalon en Sochi 2014; oro en eslalon gigante y plata en combinada en Pyeongchang 2018).

. Marco Odermatt: el rival a batir

El brillo de las estrellas del esquí femenino deslumbra incluso a la del gran dominador de la categoría masculina, el suizo Marco Odermatt, que llega como gran rival a batir.

El esquiador de Stans (centro de Suiza), de 28 años, es el vigente campeón de la general de la Copa del Mundo, que lleva cuatro años conquistando.

Sin embargo, no es invencible, como quedó demostrando en el considerado como descenso más prestigioso del calendario, el de Kitzbühel (Austria), donde nunca se ha impuesto y donde esta temporada fue sorprendido por la revelación italiana Giovanni Franzoni, que sueña con sorprender en estos Juegos en su país.

El descenso, el sábado, será precisamente el encargado de levantar el telón en la pista Stelvio de Bormio, donde Odermatt quiere sumar ese oro al que logró hace cuatro años en Pekín en el eslalon gigante.

En estos Juegos en Italia, Odermatt aspirará además a coronarse el miércoles en el Super G, el sábado 14 en el gigante y puede añadir a su programa la combinada por equipos del lunes, un nuevo formato en el que dos esquiadores, uno en descenso y otro en eslalon, compiten haciendo pareja.