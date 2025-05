Conexión mente-cuerpo

Para Danaisis Melgar (DM) competir en eventos de fisicoculturismo ha sido una “experiencia enriquecedora, pero también muy exigente”.

Su más reciente certamen fue el ‘Panama Súper Show’ 2025, del pasado 3 de mayo, en Ciudad de Panamá, donde se coronó en la categoría Bikini wellness.

Esa cita abrió la temporada del circuito que organiza Body Building Panama (BBP), con el apoyo de la Federación de Fisicoculturismo y Fitness de Panamá.

En conversación con Metro Libre (ML), en que reseña su trayectoria y próximos retos, la joven añadió que “participar y ganar en estas competencias significa un reconocimiento al esfuerzo, disciplina y pasión que pongo cada día en este deporte”.

ML: ¿Cómo fueron tus inicios en el fisicoculturismo?

DM: “Comencé en 2020, inicialmente como una forma de mejorar mi condición física, pero con el tiempo se convirtió en una pasión. Me atrajo la disciplina, el enfoque en el progreso personal y la conexión mente-músculo. Me involucré al empezar a entrenar en el gimnasio donde me motivo mi entrenador Antonio Altamar. Descubrí que el culturismo no solo transformaba mi cuerpo, sino también mi mentalidad”.

ML: ¿Qué es lo más difícil al momento de competir?

DM: “ No solo es la falta de patrocinio y apoyo económico para los atletas, sino también el desgaste físico y mental que implica la preparación: dietas estrictas, sesiones intensas de cardio, uso estratégico de sauna para definir el físico antes del show, y mantener todo eso sin comprometer la salud. Aún así, la pasión por el culturismo y el deseo de superación hacen que todo valga la pena”.

ML: ¿Qué planes deportivos tienes?

DM: “Seguir mejorando mi físico y perfeccionar mi técnica de poses. A mediano plazo, planeo competir en más eventos y aumentar mi visibilidad en la comunidad de culturismo. Y más adelante, quiero consolidarme como una atleta de alto rendimiento, participando en competiciones internacionales”.

ML: ¿Te ves completando el circuito nacional 2025 de la BBP, que incluye tres paradas más?

DM: “Me encantaría completarlo. Mi enfoque está en prepararme al máximo para dar lo mejor de mí y seguir creciendo en esta disciplina”.

ML: ¿Cómo te gustaría que te recordaran en tu faceta de atleta?

DM: “Dedicada, constante y apasionada, que dio siempre su 100% con humildad y disciplina”.