Confederación Asiática apoya reelección de Infantino como presidente de la FIFA

El presidente de la Confederación Asiática del Fútbol (AFC) afirmó este viernes que la región respalda la candidatura de Gianni Infantino a su reelección como presidente de la FIFA, tras rechazar previamente su proyecto de crear una sociedad comercial abierta a inversores privados.

El suizo, de 56 años, participó en una reunión de la AFC en Tokio cuando el presidente, el jeque Salman bin Ebrahim al Khalifa, le aportó su respaldo.

La AFC se había unido en agosto a la UEFA y a la Concacaf para rechazar un plan de Infantino de abrir competiciones de la FIFA, como el Mundial de Fútbol, a inversores privados a través de una empresa creada a tal efecto.

A raíz de ese plan se alzaron numerosas voces pidiendo su dimisión. Infantino perdió también el apoyo de muchas asociaciones en su carrera para ser reelegido para un cuarto y último mandato.

"Creo que reafirmamos nuestro compromiso total, por supuesto, en apoyarlo a usted y su liderazgo en su búsqueda de un nuevo mandato como presidente de la FIFA", declaró Salman, quien recalcó que el apoyo de la AFC a Infantino es "muy claro".

Respecto a los desacuerdos anteriores, Salman apuntó que con Infantino tuvieron "algunos problemas de los que hablar[on] en el pasado".

"Pero no relacionemos las dos cosas. Necesitamos avanzar... el fútbol es más fuerte cuando trabajamos juntos", insistió.

Infantino, que se disculpó la semana pasada por el proyecto fallido, ha estado al frente de la FIFA desde 2016 y se presentará a su reelección el próximo marzo.

La fecha límite para presentar candidaturas es el 18 de noviembre.

De momento no ha emergido ninguna candidatura de peso para rivalizar con él, pese a las críticas que se han vertido contra el dirigente, sobre todo en Europa.

Muchas de las principales federaciones nacionales europeas decidieron retirarle su apoyo a raíz de varias polémicas, como su estrecha relación con el presidente estadounidense Donald Trump.