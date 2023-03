ml | “El 2022 fue mi primer año en Estados Unidos compitiendo en una universidad NCAA DI, al principio me costó un poco adaptarme a correr indoor (bajo techo), por que a diferencia de outdoor (aire libre). Indoor es una vuelta es 200m y la pista tiene una subida y bajada en cada curva y al no estar acostumbrada perdía el balance en cada subida y bajada. Logre buenas marcar (tanto indoor como outdoor) y mis coaches siempre me dijeron que tenía que creer en mi, porque el talento ya lo tenía, pero dejaba que mi mente me controlara. Una vez terminada la temporada de Outdoor con NCAA, mis compromisos seguían con [Selección de] Panamá, corrí en los Juegos Bolivarianos, donde logre un ‘personal best’ en los 200m de 23.95s, quedando en el top 8. Mi 2023 iniciamos con una nueva entrenadora y siento que ella me va a empujar a lugares que nunca antes he visto y confió plenamente en sus habilidades para lograr todo lo que nos propongamos ella y yo. Esta temporada también busco caminarla junto a Dios y que todos mis logros sean para él, porque sin él sé que no estaría donde estoy hoy en día”.