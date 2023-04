Constante y disciplinada

ML: ¿Crees que en Panamá, la gente no le da el suficiente valor al triatlón como deporte? NL: “No es tan conocido y hay muy poco apoyo hacia el mismo. Siento que influye mucho el costo de los eventos que se realizan, que no bajan de los $50 y pueden llegar a costar hasta $100, las inscripciones solamente. Ya de por si para este deporte se requiere de un buen presupuesto, porque no es solo un deporte, son tres [natación, ciclismo y carrera a pie] y cada uno tiene sus implementos para practicarlos. Muchas personas al conocer el triatlón se interesan, pero al saber los costos de inscripción deciden sólo realizarlo por recreación. También hay que darle más publicidad por los medios de televisión, ya que todo el país siempre está muy pendiente a la TV”.

ml | “Llegué al mundo del triatlón luego de la pandemia [de Covid-19]. Estaba retomando las competencias de natación por parte del Club de natación Barracudas, y debido al cierre de todas las piscinas por pandemia, no me quedaba de otra que continuar haciendo ejercicio desde casa. Realice ‘running’, para mantener mi cardio; desde ese momento me encanto hacer running y apenas salió la primera carrera decidí inscribirme. Fue mi primera competencia de 5k, logrando hacer 25 minutos ‘flat’ sin entrenamiento específico, luego de eso continué realizando carreras, y luego llegue donde un entrenador de triatlón y running: por mejorar mi corrida, y al mes terminé inscrita en un campeonato de triatlón en la distancia Sprint. Ya luego de esa primera competencia me dije: esto es lo mío, no sólo corro, también hago ciclismo y natación, que es el deporte que más me gusta practicar. Desde entonces realizo triatlón”.