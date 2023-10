Contepomi cuenta con dar "la mejor versión individual y colectiva" ante Gales

Felipe Contepomi, leyenda de los Pumas y asistente de Michael Cheika en el plantel actual, considera que dar "la mejor versión individual y colectiva" será la clave para que Argentina pueda batir a Gales en cuartos del Mundial, el sábado en Marsella.

"Estar en un cuarto de final nos dio un envión anímico. Lo más importante es saber lo que queremos hacer para luego poder llevarlo a cabo. El factor mental es muy importante en cualquier deporte y sobre eso trabajamos todo el tiempo", dijo Contepomi este viernes en la ciudad francesa.

"Esperemos mañana tener la mejor versión individual y colectiva. Creo que estamos bien preparados para el desafío", añadió el antiguo apertura y centro.

- La sorpresa de Cubelli -

Además de Facundo Isa por el lesionado Pablo Matera, llamó la atención el otro cambio del seleccionador Michael Cheika en el XV argentino con respecto al equipo que batió a Japón el domingo. Gonzalo Bertranou, autor de un buen partido, pasa de titular a la grada y deja su puesto a Tomás Cubelli.

"Vimos a Tomi muy bien físicamente, es un jugador de mucha experiencia y creemos que nos puede brindar eso y tiene claridad en lo que queremos hacer, lo mismo Gonza (Bertranou) y Laucha (Bazán Vélez). Es más estratégico", justificó.

"Cuando tenés tres (medioscrums), uno va a quedar afuera y es lo duro, pero también están todos tirando para el mismo lado y todos entienden esas situaciones", añadió.

Contepomi subrayó el nivel de Gales, un equipo que llega crecido a cuartos tras completar una fase de grupos con cuatro victorias, entre ellas el triunfo ante Australia, finalmente eliminada por primera vez a las primeras de cambio.

"El juego de pie de Gales es solo una parte del equipo peligroso que es; tienen buena defensa, buenas formaciones fijas... Nuestro plan primero es que ellos nos paren a nosotros y no nosotros a ellos, estar más focalizados en nosotros", dijo.

Los Pumas iniciaron su periplo en Francia-2023 con una derrota desilusionante ante Inglaterra, también en Marsella.

"No quiero volver al primer partido donde no pudimos imponer nuestra estrategia. Tenemos que ver cómo imponer nuestro estilo, nuestra estrategia para poder prevalecer. No está en nuestra cabeza el partido con Inglaterra", señaló.

- 'Confiar en nuestro plan' -

El octavo Facundo Isa tomó la palabra junto a su técnico: "Estoy muy contento con esta convocatoria, es un muy lindo partido para jugar y estoy con muchas ganas"

En la previa al duelo, con motivo del 'Captain run', el tradicional entrenamiento guiado por el capitán antes de los partidos, también habló el wing Mateo Carreras.

¿Cómo se juega contra Gales?, le preguntaron: "Haciendo nuestro plan y haciéndolo bien; tenemos jugadores para ser peligrosos, en nuestros quince, en nuestros 23... Es confiar en nuestro plan y en nuestro sistema".