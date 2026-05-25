Deportes

Controla el tablero

La ajedrecista Ashley Castillo volvió a demostrar su gran nivel competitivo al colgarse dos medallas en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

Controla el tablero
Cortesía COP | La ajedrecista panameña Ashley Alexandra Castillo Beitía durante una partida en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.
Controla el tablero
Controla el tablero
Controla el tablero
Controla el tablero
ML | Ashley Castillo.
Controla el tablero
Controla el tablero
Controla el tablero
Roberto Robinson
25 de mayo de 2026

La ajedrecista panameña Ashley Castillo sumó en abril pasado dos nuevas medallas a su ya envidiable palmarés. Preseas de oro en Rapid y de plata en Blitz durante su participación en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

El ajedrez fue deporte invitado a esa justa. “Fue muy bonito poder darle medallas a mi país en suelo patrio”, indicó la joven de 16 años, añadiendo que ser medallista suramericana junior “significa muchísimo para mí, porque representa el esfuerzo, la disciplina y todos los años de trabajo que hay detrás. También es un orgullo poder representar a Panamá y dejar el nombre del país en alto en una competencia internacional”.

Castillo considera que en los últimos meses ha cosechado “grandes triunfos”, como “convertirme en campeona nacional por tercer año consecutivo, lograr el título de Maestro Internacional [avalado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), durante el vigésimo Festival de la Juventud Centroamericano y del Caribe], siendo una de las más jóvenes y de las pocas en toda América en conseguirlo, y también obtener esas dos medallas en los Juegos Suramericanos de la Juventud...”. Actualmente pertenece al Club El Alfil, de Bocas del Toro.

“Descubrí que esto era realmente lo mío”

ml | “Conocí el ajedrez a los 9 años gracias a mi mamá. Fue casi una obligación, porque querían quitarme una adicción al celular, pero con el tiempo descubrí que esto era lo mío”, dijo Ashley Castillo. “Clasifique a varios eventos sin tener entrenador y practicando sola. Gané un torneo. Después partice internacionalmente, y eso me motivó más a seguir en este deporte”.

Datos Biográficos

Nombre: Ashley Alexandra Castillo Beitia. Edad: 16 años. Estatura: 1.60 m. Peso: 50 kg. Nacida en David, Chiriquí. Reside en Finca 6, Changuinola.

Le gustaría ganar beca para estudiar Negocios Internacionales en el extranjero o carrera similar.

Estudiante de 11° en el Colegio San Marcos. Tiene dos hermanas. Entre sus hobbies está la lectura.

Aunque no practica otro deporte, realizo ejercicios de resistencia para complementar el ajedrez.

Tags:
Panamá
|
Ajedrez
|
ashley castillo
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR