Corea del Norte, una impecable puesta en escena para los Juegos Asiáticos

Chaquetas impecables, corbatas rosas y banderas norcoreanas bien visibles: la delegación de deportistas de Corea del Norte llegó este viernes a Japón con una impecable puesta en escena para disputar los Juegos Asiáticos.

Una entrada cuidadosamente coreografiada que perpetúa la costumbre de este país aislado de escenificar bien sus escasas salidas al extranjero, especialmente durante las grandes citas deportivas que le ofrecen un valioso escaparate internacional.

Más de 100 norcoreanos representarán a su país en 14 disciplinas en esta edición de los Juegos, que se celebrará en Nagoya-Aichi a partir del 19 de septiembre.

La selección masculina de fútbol saludó a la multitud al salir del aeropuerto internacional de Kansai, elegantemente vestida con blazers blancos, pantalones azul eléctrico y camisa de un tono más claro.

Llegados en un vuelo procedente de Pekín, los jóvenes lucían la bandera de Corea del Norte en la solapa.

La selección femenina de fútbol de Corea del Norte tiene previsto aterrizar por la noche.

Las categorías inferiores femeninas norcoreanas han encadenado numerosos éxitos internacionales en los últimos años.

Corea del Norte, potencia nuclear, había suspendido su participación en competiciones deportivas internacionales durante la pandemia mundial de Covid-19, pero regresó a los Juegos Asiáticos en China en 2023 y también tomó parte en los Juegos Olímpicos de París un año después.

Aunque los Juegos Asiáticos no se inauguran oficialmente hasta dentro de más de una semana, algunas pruebas, entre ellas el fútbol, comienzan antes.

La selección masculina norcoreana iniciará su torneo de fútbol contra China el 16 de septiembre.

El equipo femenino se enfrentará a Bangladesh el lunes y forma parte de un grupo en el que también figura Corea del Sur, con la que se verá las caras el 21 de septiembre.

- Solidaridad y ánimos -

Japón no autoriza la entrada de norcoreanos en su territorio en el marco de las sanciones relacionadas con los programas nuclear y balístico de Pyongyang, pero pueden conceder visas excepcionales a los deportistas que viajan al país.

"Existen circunstancias especiales que justifican la decisión excepcional de permitir su entrada en el territorio", declaró el secretario general del Gobierno japonés, Minoru Kihara, aludiendo al objetivo de los Juegos de fomentar los intercambios internacionales.

Los dos países no mantienen relaciones diplomáticas. Un grupo pronorcoreano de Tokio ha llamado a las personas que viven en Japón a acudir a apoyar a los deportistas durante los Juegos.

Además, un vídeo publicado por Choson Sinbo, un medio pronorcoreano con sede en Japón, muestra a estudiantes de la Korea University, un centro tokiota vinculado a la comunidad pronorcoreana del país, explicando cómo animar a las selecciones durante los Juegos.

En el vídeo, los estudiantes sonrientes presentan consignas y cánticos y exhortan a la gente a asistir a las pruebas vestidos del mismo rojo que el de la bandera de Corea del Norte.